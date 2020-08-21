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Aktüel Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi sermayesi artırıldı
Aktüel

Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi sermayesi artırıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-21 09:59:38 -
Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi sermayesi artırıldı

ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesine tahsis edilen sermayenin 500 milyon liraya çıkarılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesine tahsis edilen sermayenin 500 milyon Türk Lirasına çıkarılmasına 2252 sayılı Kanun'un 1'inci maddesi gereğince karar verildi.

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