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Kültür ve Turizm Bakanlığı 2018 Özel Ödülleri dağıtıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 1979'dan bu yana her yıl dağıtılan Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri'ne Emin Ongan Üsküdar Mûsikî Cemiyeti' ile Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi (AGAVAM) Ara Güler Müzesi layık görüldü.

11 Ocak 2019 Cuma 20:03
Kültür ve Turizm Bakanlığı 2018 Özel Ödülleri dağıtıldı

Türk kültür ve sanatının gelişmesine, yurt ve dünya düzeyinde yücelmesine katkıda bulunan özgün eser, uygulama, yorum veya bilimsel araştırmalar için verilen ödüller, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, 10 Ocak'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde verilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri, Türkiye'nin eriştiği kültür düzeyini başarılı bir şekilde anlatan eğitici çalışmalar ve üretimler ile hizmet ve eserlerini gelecek nesillere aktarmak için özveriyle çalışan topluluk veya kuruluşları teşvik etmek amacıyla veriliyor. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı eski Bakan Yardımcısı Ömer Arısoy başkanlığında belirlenen bu yılki ödüllerin jürisindeki isimler ise; Güzel Sanatlar Genel Müdürü Murat Sâlim Tokaç, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, Prof. Dr. İskender Pala, Prof. Dr. Erol Parlak ve Prof. Dr. Süleyman Seyfi Öğün oldu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 17:22
  1. ödül
  2. Kültür ve Turizm Bakanlığı

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