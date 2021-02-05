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Ekonomi Kültür ve Turizm Bakanlığı 124 sözleşmeli sanatçı alacak
Ekonomi

Kültür ve Turizm Bakanlığı 124 sözleşmeli sanatçı alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, 31/12/2021 tarihine kadar görev yapmak üzere, belirtilen branş ve sayıda sözleşmeli sanatçı alacak. Bu tarihten sonra, durumları uygun olanlar ile; ihtiyaç, başarı, disiplin durumu ve Bakanlıkça yapılacak değerlendirmeye göre yeniden sözleşme yapılabilecek.

Yeniakit Publisher
2021-02-05 14:01:00 -
Kültür ve Turizm Bakanlığı 124 sözleşmeli sanatçı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre Kültür ve Turizm Bakanlığı; Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’na 11, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası’na 21, Ankara Devlet Çoksesli Müzik Korosu’na 8, Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu’na 1, Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu’na 2, Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu’na 1, İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu’na 1, İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu’na 1, Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu’na 1, Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü’ne 10, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü’ne 43, İzmir Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü’ne 6, Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü’ne 5, Antalya Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü’ne 7, Samsun Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü’ne 6 olmak üzere toplam 124 sanatçı alacak.

İş talep formları Bakanlığın www.ktb.gov.tr ve guzelsanatlar.ktb.gov.tr internet adreslerinden temin edilebilecek.

Sınav, Talatpaşa Bulvarı No:38  Altındağ/ANKARA adresindeki eski CSO binasının arkasındaki Yeni CSO Konser Salonunda yapılacak.

Sınavlar, 15 Mart 2021 günü saat 10:00’da başlayacak olup, sınavlara yapılacak başvuru sayısına göre; sınav tarihleri ve adayların branşlarına göre hangi gün   sınava girecekleri www.ktb.gov.tr ve guzelsanatlar.ktb.gov.tr adreslerinde ilan edilecektir.

Sınavı kazananların listesi  Bakanlığımızın, www.ktb.gov.tr  ve  guzelsanatlar.ktb.gov.tr internet adreslerinden ilan edilecek olup, asil ve yedek adaylar ile sınavı kazanamayanlara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

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