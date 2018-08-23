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Kültür ve Turizm Bakanı'ndan esnafa tepki: Üzülerek okudum, izin vermeyeceğiz

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Gazetelerde Bodrum ile ilgili üzülerek okuduğum '10-15 liraya su, 70 liraya lahmacun' gibi vesaire şeyler var. Bundan sonra buna izin vermeyeceğiz" dedi.

23 Ağustos 2018 Perşembe 10:00
Kültür ve Turizm Bakanı'ndan esnafa tepki: Üzülerek okudum, izin vermeyeceğiz

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Eğer siz gerekli altyapıyı, eğitimi oluşturmazsanız, sistemi kurmazsanız ortalık fırsatçılara kalıyor.

O zaman bu turizmin geleceğini yiyorsunuz. Gerçekten turizme yatırım yapmak isteyen, burada iş sahibi olmak isteyen, sektör olarak görenleri sektör dışına itmiş oluyorsunuz. Bundan sonra buna izin vermeyeceğiz. Bunlara konsantre olacağız. O zaman kişi başına turist gelirinde, harcamalarında artışı yavaş yavaş izlemeye başlayacağız. Beş yıl içinde hedeflerimize inşallah ulaşacağız" açıklamasını yaptı.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2018 Perşembe 10:00
  1. Bodrum
  2. Kültür ve Turizm Bakanlığı

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