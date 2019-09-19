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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Türkiye bisiklet turizminde Ben de varım diyecek

Turizm konusunda çeşitliliği artıracak ürünler geliştirmek amacıyla kurulan Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansının ilk faaliyetlerinden biri bisiklet turizmini Türkiye'ye kazandırmak olacak.

19 Eylül 2019 Perşembe 11:37
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Türkiye bisiklet turizminde Ben de varım diyecek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm konusunda çeşitliliği artıracak ürünler geliştirmek ve bunların yurt dışında etkin tanıtımını yapmak amacıyla kurulan Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansının, ilk faaliyetlerinden birinin 44 milyar avroluk pazar payına sahip bisiklet turizmini Türkiye'ye kazandırmak olacağını bildirdi.

Bakan Ersoy, tamamlanan ve ilk toplantısını geçen ay gerçekleştiren Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Sürdürülebilir, sürekli ve yoğun tanıtım yapmak, halkla ilişkiler faaliyetleriyle bir Türkiye algısı oluşturmak amacıyla kurulan ajansın yönetiminin özel sektör temsilcilerinden oluştuğunu belirten Ersoy, turizmde iddialı tüm ülkelerde bu tür ajansların bulunduğunu vurguladı. Ajansın ilk toplantısını geçen ay yaptığını hatırlatan Ersoy, profesyonel kadronun iki aşamalı oluşturulması, yıl başına kadar kilit personelin, nisan ayına kadar da diğer çalışanların istihdamının sağlanması yönünde çalışmaların başlatıldığını söyledi.

Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansının, reklam anlaşmalarını yapıp, hangi ülkelere hangi tür reklamlarla tanıtım yapılacağı yönünde bir yol haritası belirleyeceğini anlatan Ersoy, bunların anlaşmalarının yapılıp hayata geçirileceğini bildirdi. Ersoy, bu kapsamda 2020'nin bütçesinin de oluşturulacağını belirtti.

Türkiye'nin yeni tanıtım filmleri 27 Eylül'de yayınlanacak

Ersoy, Türkiye'nin tanıtımı için sene başında ihaleye çıkılarak yeni bir halkla ilişkiler ve tanıtım ajansıyla anlaşma yapıldığını hatırlattı. Kampanyanın hazırlanıp yeni reklam filmlerinin çekildiğini bildiren Ersoy, "Turizm Master Planı'nı açıklayacağımız 27 Eylül'de Türkiye'nin yeni tanıtım filmlerini de yayınlayacağız." diye konuştu.

Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansının artık bu tanıtım ve reklam faaliyetlerine yön vereceğini açıklayan Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye algısı da önemli. Turizm bir algı yönetimi biz bu algı yönetimini de ajans üzerinden çok yoğun şekilde yapacağız. Türkiye'nin turizm potansiyeli yüksek olan yerlerini o bölgedeki belediyelerle birlikte keşfedip çıkarıp onların tanıtımını sağlamak ekibin bir kısmı yeni ürünlerin tespiti ve geliştirmesi konusunda, bir kısmı da geliştirilmiş ürünlerin yurt dışında tanıtımı ve fırsata dönüştürülmesi konusunda çalışacak."

Ersoy, ulaşımın olduğu her noktadan Türkiye'ye turist getirmeyi hedeflediklerini vurgulayarak "Amaç sadece çok yoğun turist getirmek olmamalı çok çeşitli turist getirmek olmalı. Mevsimler değişiyor, ortam değişiyor, teknoloji gelişiyor, seyahat sistemleri, seyahat tercihleri değişiyor. Ajansın öngörülerle Türkiye'yi ve Türk turizmini buna hazırlaması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Bisiklet turizmi

Bakan Ersoy, bu kapsamda AB ülkelerinde ciddi bir pazar payı olan bisiklet turizmini Türkiye'ye getirmek istediklerine işaret ederek "Turizmde hem ürün çeşitliliğini hem pazar çeşitliliğini sağlamak lazım. Bisiklet turizmi çok önemli, AB ülkelerine yılda 44 milyar avro kazandırıyor, kruvaziyer turizmi ise 39,4 milyar avro." bilgisini paylaştı.

Ajansın bu konuda çalışmaya başladığını dile getiren Ersoy, bisiklet firmalarıyla görüşmelerin devam ettiğini, bisiklet dostu otellere ihtiyaç olduğunu, 2020 sonuna kadar bu projenin hayata geçirilmesini planladıklarını aktardı.

Bakan Ersoy, bisiklet turizmiyle Türkiye'nin orta vadede 4 milyar avroluk bir turizm gelirine ulaşabileceğini kaydetti. 

 

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 11:37
  1. bisiklet turizmi
  2. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
  3. Anadolu Ajansı

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