Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy:" (Restoran ve kafe işletmecileri için açıkladığı kredi hakkında) 3 milyona kadar cironuz varsa 1 milyon, 125 milyon ve üzeri cironuz varsa 20 milyon kademeli 4 kredi mevcut. Pazartesi gününden itibaren Ziraat Ban

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy:" (Restoran ve kafe işletmecileri için açıkladığı kredi hakkında) 3 milyona kadar cironuz varsa 1 milyon, 125 milyon ve üzeri cironuz varsa 20 milyon kademeli 4 kredi mevcut. Pazartesi gününden itibaren Ziraat Bankası’na başvurduklarında bu krediden yararlanabilecekler. İki kriter mevcut. Biri Kültür ve Turizm Bakanlığı işletme belgeleri olması lazım, ikincisi Ziraat Bankası’nın pos cihazlarını kullanmaları lazım."