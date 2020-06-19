Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Eğer Türkiye’ye gelmiş ve Covid-19 testi pozitif çıkmış bir kişiyseniz, size uygulanacak tedavi anlatılacak. Tedaviye kendi iradenizle onay verirseniz tedavi süreci başlayacak".
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Eğer Türkiye’ye gelmiş ve Covid-19 testi pozitif çıkmış bir kişiyseniz, size uygulanacak tedavi anlatılacak.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Eğer Türkiye’ye gelmiş ve Covid-19 testi pozitif çıkmış bir kişiyseniz, size uygulanacak tedavi anlatılacak. Tedaviye kendi iradenizle onay verirseniz tedavi süreci başlayacak".