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Kültür - Sanat

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Eğer Türkiye’ye gelmiş ve Covid-19 testi pozitif çıkmış bir kişiyseniz, size uygulanacak tedavi anlatılacak. Tedaviye kendi iradenizle onay verirseniz tedavi süreci başlayacak".

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Eğer Türkiye’ye gelmiş ve Covid-19 testi pozitif çıkmış bir kişiyseniz, size uygulanacak tedavi anlatılacak.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 14:39:11 -
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Eğer Türkiye’ye gelmiş ve Covid-19 testi pozitif çıkmış bir kişiyseniz, size uygulanacak tedavi anlatılacak. Tedaviye kendi iradenizle onay verirseniz tedavi süreci başlayacak".

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Eğer Türkiye’ye gelmiş ve Covid-19 testi pozitif çıkmış bir kişiyseniz, size uygulanacak tedavi anlatılacak. Tedaviye kendi iradenizle onay verirseniz tedavi süreci başlayacak".

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