  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy açıkladı: Airbnb vergisi yolda
Ekonomi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy açıkladı: Airbnb vergisi yolda

Yeniakit Publisher
2023-08-01 15:08:00 -
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy açıkladı: Airbnb vergisi yolda

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, evlerini günübirlik olarak kiralayanların da vergi ödeyeceğini söyledi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, günübirlik kiralanan evlerle ilgili başlatılan mevzuat çalışmasının yıl sonuna kadar hayata geçirileceğini söyledi. Bu evlere sertifika belgelendirme şartı getireceklerini ifade eden Ersoy, elde edilen gelirden de vergi alınacağını duyurdu.

“Günübirlik kiralanan evlere sertifika belgelendirme şartı getireceğiz. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan bir belge almak zorunda olacaklar ve konaklayan kişileri düzenli olarak bildirmekle yükümlü olacaklar. Ayrıca buradan elde ettikleri gelirle ilgili de bir vergi olacak.

Sektörde Airbnb olarak tarif ediliyor ama biz aslında günübirlik kullanım diyoruz buna” diyen Ersoy, “Bu tarz evlere açıkçası bakanlığımız bir mevzuat çalışması başlattı. Yıl sonuna kadar da hayata geçireceğiz.

Vergiyi Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yatırmaları gerekecek. Bu aynı zamanda rekabet eşitliğini sağlamak açısından önemli. Yani dünyada nasıl oluyorsa Türkiye’de de o şekilde mevzuatları şekillendiriyoruz. İnşallah yıl sonuna kadar burada mevzuat düzenlemelerini de yapacağız. Hepsi kayıtlı ekonomi haline gelecekler."

AIRBNB NEDİR
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Airbnb, konut sahiplerinin, konaklayacak yer arayan insanlara konutlarını kısa süreliğine kiralamasına imkan veren bir uygulama. 192 ülkede 33 bin şehirde 800 binin üzerinde kiralık mekan seçeneği sunan Airbnb, Ağustos 2008'de ABD'nin San Fransisco şehrinde kuruldu. Türkiye’de de yaygın olarak kullanılan bu uygulama sayesinde insanlar, konaklamalarını daha ekonomik şekilde gerçekleştirebiliyor.

Nokia’dan bile beter! Alman devine kara haber
Nokia’dan bile beter! Alman devine kara haber

Ekonomi

Nokia’dan bile beter! Alman devine kara haber

Başına gelenleri tek tek anlattı! Tokatçı'nın gerçek versiyonu çıktı
Başına gelenleri tek tek anlattı! Tokatçı'nın gerçek versiyonu çıktı

Gündem

Başına gelenleri tek tek anlattı! Tokatçı'nın gerçek versiyonu çıktı

Grafikte çarpıcı detaylar! Mert Başaran altındaki formülü paylaştı
Grafikte çarpıcı detaylar! Mert Başaran altındaki formülü paylaştı

Ekonomi

Grafikte çarpıcı detaylar! Mert Başaran altındaki formülü paylaştı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23