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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy’dan baba ocağı Akseki’ye ziyaret

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, baba ocağı olan Antalya’nın Akseki ilçesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret etti.

25 Mart 2019 Pazartesi 21:47
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy’dan baba ocağı Akseki’ye ziyaret

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, baba ocağı olan Antalya’nın Akseki ilçesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret etti.


Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse ile birlikte baba ocağı Antalya’nın Akseki ilçesini ziyaret etti. AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi’nde partililere hitap eden Bakan Ersoy, "Burası benim baba ocağım. Her fırsatta buraya geleceğim. Buraya üçüncü gelişim. Sizleri sık sık ziyaret edeceğim" dedi.


Antalya’dan iki bakanın kabinede olduğunu ve kendisinin de Cumhurbaşkanının takdiri ile kabineye girdiğini anlatan Ersoy, "Akseki’de tarım kadar turizmi de ön planda tutacağız. Projeleri yerinde inceleme şansımız oldu. 12-18 ay içerisinde tünel devreye girecek. Böylece trafik daha da artacak. Başkanlarımızla birlikte tüneller açılıncaya kadar projeleri nasıl hayata geçirebiliriz, nasıl hazır hale getirebiliriz çalışmalar yapacağız. Akseki, İbradı ve Ormana’da turizmi canlandırmak için çalışmalar sürdüreceğiz. Sık sık buralara geleceğim. Bakanlığım ile ilgili projeleri çok kısa süre içerisinde halledeceğim, bakanlığım ile ilgili olmayan projeleri ise takip edeceğiz. Projeleri bir şekilde sonuçlandıracağız" diye konuştu.


Ersoy, daha sonra Belediye Kültürevi’ni ve Etnografya Müzesi’ni gezerek, Akseki Belediyesi Proje Müdürü Hakime Yılmaz’dan müze hakkında bilgi aldı.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 21:47
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