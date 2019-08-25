0553 313 94 23

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Kapıkule’de vatandaşları ziyaret etti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kapıkule Sınır Kapısında Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından bekleme süresini azaltmak ve geçişleri daha rahat hale getirmek için yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek vatandaşlarla bir araya geldi.

25 Ağustos 2019 Pazar 11:11
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Kapıkule’de vatandaşları ziyaret etti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kapıkule Sınır Kapısında Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından bekleme süresini azaltmak ve geçişleri daha rahat hale getirmek için yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek vatandaşlarla bir araya geldi. Bakan Ersoy, sınır kapılarında her yıl uygulamaların artacağını ve iyileştirmeler yapılacağını söyledi.


Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kapıkule Sınır Kapısında Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından bekleme süresini azaltmak ve vatandaşların yolculuklarının daha konforlu geçmesi için yapılan uğurlama ve karşılama faaliyetlerini yerinde inceledi. Vatandaşlarla da sohbet eden Bakan Ersoy, YTB’nin sınır ötesinde ve sınır kapılarında kurduğu stantlarda, bir yandan yurt dışında yaşayan ve tatillerini ana vatanlarında geçirmek isteyen vatandaşları karşılayıp uğurlarken diğer yandan da onlara, seyahatleri sırasında karşılaştıkları sorunları çözmede tercüme ve danışmanlık hizmeti vererek destek olduklarını anlattı. Bakan Ersoy’a YTB Başkanı Abdullah Eren de eşlik etti.



Meksika’dan sonra dünyanın en büyük kapısı


Kapıkule’nin Meksika’dan sonra dünyanın en büyük ve yoğun sınır kapısı olduğunu söyleyen Bakan Ersoy, YTB’nin ve Edirne Valiliğinin vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için yoğun çalıştığını aktardı. Bulgaristan’ın alımları yavaş yaptığı için yoğun trafik oluştuğunu belirten Bakan Ersoy, "Valiliğimiz çok çalışma yaptı bu yıl rezervasyon ve park sistemine geçildi. YTB ikramlarda bulunuyor. Her sene uygulamalarımızı artıracağız, iyileştirme yapacağız. Kapıyı ne kadar rahatlatırsak rahatlatalım sonuçta başka bir devlete sınır geçişi yapılıyor, Bulgaristan aynı hızda yapamadığı için kuyruk ve birikim gurbetçilerimizin yoğun trafik oluşturduğu yaz aylarında oluyor. Onlarla da trafiği rahatlatıcı hızlandırıcı çalışma yapacağız, burada beklemek zorunda olan gurbetçilerimizin de sırayla gelecekleri sistemler, yazılımlar üzerinde çalışacağız. Bulgaristan hükümetinin kapasitesine uyumlu bir geçiş sağlayabilirsek gurbetçilerimizin de bekleme süresini azaltmış oluruz” dedi.



Vatandaşlar uygulamalardan memnun


Vatandaşlara uygulamalardan memnun olup olmadıklarını da soran Bakan Ersoy, görüştüğü gurbetçilerden uygulamayla ilgili tebrik aldı.


Isparta’dan Almanya’ya ailesiyle yolculuk eden Mustafa İrep, park alanının muazzam olduğunu belirterek, alanın dinlenmiş halde yola devam etmelerine imkan sağlandığını belirtti. Belçika’ya hareket eden Uğur Akkoyun da Bulgaristan’ın yavaş alım yaptığını, buna çözüm bulunması gerektiğini belirtti.



’Hacı Murat’ı Almanya’ya götürüyor


Bakan Ersoy, Sivas’tan 7 bin liraya aldığı ve 50 bin liralık modifiye sonrası yenilediği Murat 124’le seyahat eden Sivaslı Engin Yiğit’le de konuştu. Turkuaz renkli araç ile tek başına seyahat eden Yiğit, Murat 124 model aracın tutkunu olduğu için önemli bir para harcadığını söyledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 11:11
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Premier Lig'de ırkçı saldırılar devam ediyor
    1. Premier Lig'de ırkçı saldırılar devam..
    2. "Cep telefonları bilinenden üç kat..
    3. Engelliler 30 Ağustos Zaferi’ni suya..
    4. Kütahya’da otomobil tıra çarptı: 2..
    5. Başkan Büyükkılıç, Nevşehir’de Yerel..
    6. Hindistan siyonizme hizmet ediyor
    7. Batuhan Hidayetoğlu, Yahyalıspor’da
    8. Trafik kazasında ağır yaralanan baba..
    9. İmece usulu yapılan "Soğanlı bebeği"..
    10. Bağcılar’da yıkılma tehlikesiyle..
    11. "Döndü bacı" 20 yıldır değirmen..
    12. "Dijital ödemelerde dolandırılmamak..
    13. Başkan Şayir’den genç sporcuya teşekkür
    14. (Özel) Üniversiteli genç karton..
    15. Milletvekili Dülger’in Malazgirt..
    16. “Kadına şiddete hayır” dedi, kadın..
    17. Kilis’in ünlü şerbetçisi Özmert..
    18. Ağrı Dağı'nın minik sürüngeni: "Topbaş..
    19. ‘Asgari ücretle ancak iki yüz bira..
    20. Hacıların evine bu yazıları yazdılar!
    21. Aşıklar izleyenleri mest etti
    22. Sahte geçici kimlik belgesiyle..
    23. Kafkasya Yaz Şenliklerinde İmera..
    24. Trabzon’da geceleyen turist sayısı arttı
    25. Engelleri aştılar, 2020..
    26. İzmit Belediyesi’nden betonarme ve taş..
    27. Zerdeçalın bembeyaz gülümsemelerin..
    28. Skandal uygulama! CHP'li belediye..
    29. Kıran Operasyonu’nda Hakkari’de 8..
    30. Vodafone Türkiye’ye Stevie’de 2 ödül
    Talihsiz kadının kardeşi ve yakın arkadaşı yeniakit.com.tr’ye konuştu! İşte Emine Bulut cinayeti gerçeği
    Talihsiz kadının kardeşi ve yakın arkadaşı yeniakit.com.tr’ye konuştu! İşte Emine Bulut cinayeti gerçeği
    Günlerdir HDP binası önünde eylem yapıyordu! Oğlu polise teslim oldu
    Günlerdir HDP binası önünde eylem yapıyordu! Oğlu polise teslim oldu
    O tarihten itibaren emekliye 2 bin 150 TL!
    O tarihten itibaren emekliye 2 bin 150 TL!
    Muharrem İnce, görevden alınan HDP’li Ahmet Türk’ü ziyaret edecek
    Muharrem İnce, görevden alınan HDP’li Ahmet Türk’ü ziyaret edecek
    Ahmet Davutoğlu'na protesto: Yediğin ekmeğe ihanet etmeyeceksin
    Ahmet Davutoğlu'na protesto: Yediğin ekmeğe ihanet etmeyeceksin

    Günün Karikatürü

    25 Ağustos 2019
    Ahmet Davutoğlu: Defterler açılırsa birçok insan, insan yüzüne çıkamaz
    Ahmet Davutoğlu: Defterler açılırsa birçok insan, insan yüzüne çıkamaz
    Bakan Fahrettin Koca duyurdu: O ilacı artık Türkiye üretecek
    Bakan Fahrettin Koca duyurdu: O ilacı artık Türkiye üretecek