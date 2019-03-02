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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Hatay’ın bir turizm kenti olması için gerekenleri yapacağız

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 5’li Güneydoğu grubuna altıncı kent olarak Hatay’ı da ekleyip turizmden hak ettiği payı almasını sağlayacaklarını söyledi.

02 Mart 2019 Cumartesi 15:33
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Hatay’ın bir turizm kenti olması için gerekenleri yapacağız

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 5’li Güneydoğu grubuna altıncı kent olarak Hatay’ı da ekleyip turizmden hak ettiği payı almasını sağlayacaklarını söyledi.

 

Bakan Ersoy, Hatay’da ilk olarak Valiliği ziyaret etti. Valilik Anı Defterini imzalayan Bakan Ersoy, Hatay Valisi Rahmi Doğan’dan brifing almasının ardından Hatay Arkeoloji Müzesi’ni ziyaret etti. Müzeyi gezen ve incelemelerde bulunan Bakan Ersoy, "Biliyorsunuz Diyarbakır’dan başlayan bir programımız vardı. Diyarbakır, Mardin, Adıyaman, Urfa, Antep’e 5’li seri olarak Hatay’ı da eklemek istedik. Çünkü biliyorsunuz Antep’ten sonra Hatay da UNESCO’dan tescilli bir kentimiz. Tarihçesine baktığımızda miladın başladığı tarihten itibaren gastronomi burada önem kazanmaya başlamış. Bu tespit edilebilen belki daha öncesinde de var. Ama milat o tarihinden itibaren gastronominin burada ön plana çıktığını görüyoruz. Açıkçası Hatay hem gastronomisi hem kültürü, tarihi, arkeolojisi açısından çok çok değerli bir şehir. Turizmle ilgili birçok değeri içinde kapsıyor. Üstelik bunlara bir de denize ekliyor, denize de kumsala da kıyısı var. Biz açıkçası ciddi bir şekilde doğru bir planlamayla Hatay’ı hem tanıtım, hem turizm açısından geliştirmek için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıyız. Ama her zaman belirttiğim gibi sizin gastronomi de çok iyi değerlere sahip olmanız, çok güzel lezzetli ürünler yapıyor olmanız, gastronomi kenti olmanız için yeterli değil. Tescili binalara sahip olmanız turizm kenti olmanız için yeterli değil. Çok güzel kıyılara sahip olmanız deniz, kum, güneş turizm açısından yeterli değil. Bizim Çevre Bakanlığımızla, İl Özel İdaremizle, Turizm Bakanlığımızda çok detaylı bir çalışma kapsamında bu değerleri birleştirici bir planla turizme kazandırmamız gerekiyor. Ama biz ne yaparsak yapalım merkezi yönetimler olarak bizlerin yaptığı çabalar tek başına maalesef yeterli olmuyor” dedi.

 

Bakan Ersoy, açıklamasının devamında ise belediyeciliğin çok önemli olduğuna dikkat çekerek “Burada belediyecilik açısından yapılması gereken çok önemli işler var. Çok çalışılması gerekiyor, tek başımıza bizim bakanlıklar ve özel idare olarak bunları yapmamız yeterli sonucu vermeyecek. Belediye ile birlikte çok doğru bir şekilde, çok yoğun bir şekilde çalışmamız lazım. Çok kaybedilmiş bir vakit var maalesef. Vakti bizim hızlı bir şekilde geri kazanmamız gerekiyor. Hep beraber Hatay’a konsantre olmamız gerekiyor ve bu 5’li Güneydoğu grubuna altıncı kent olarak Hatay’ı da ekleyip turizmden hak ettiği pay alması gerekiyor. Ben İl Özel İdare olsun, milletvekilleri olsun hepsi ile görüşüyorum sabahtan beri, şehri de geziyorum ve bugün burada müzenin ikinci bölümünü de hizmete açıyoruz, özellikle mozaik ağırlıklı olan kısmını. Ama dediğim gibi bundan sonra ortak bir planlamayla hızlı bir şekilde Hatay’ın hak ettiği turizm kentine ve hak ettiği turizmde alması gereken payları alacağı bir turizm kenti olması için gerekenleri yapacağız” dedi.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 15:33
  1. Mardin
  2. Hatay
  3. Diyarbakır
  4. Adıyaman
  5. kültür
  6. doğa

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