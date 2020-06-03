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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüştü

Görüşmede, normalleşme sürecinde turizme ilişkin diğer ülkelerle yürütülecek çalışmalar hususunda değerlendirmelerde bulunuldu

Yeniakit Publisher
2020-06-03 14:08:23 -
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüştü

ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü.

Bakan Ersoy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu Kültür ve Turizm Bakanlığında ağırladığını belirterek "Normalleşme sürecinde turizme ilişkin olarak diğer ülkelerle yürüteceğimiz çalışmalar hususunda değerlendirmelerde bulunduk." ifadesini kullandı.

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