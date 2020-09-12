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Aktüel Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, Gaziantep'teki tarihi mekanları ziyaret etti
Aktüel

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, Gaziantep'teki tarihi mekanları ziyaret etti

Yeniakit Publisher
2020-09-12 14:22:44 -
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, Gaziantep'teki tarihi mekanları ziyaret etti

GAZİANTEP (AA) - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Zeugma ve Rumkale'de incelemelerde bulundu.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere kente gelen Alpaslan, ilk olarak Fırat Nehri kıyısında bulunan Rumkale'yi ziyaret ederek, alanda yapılacak cam teras projesini dinledi.

Bölgedeki çalışmalar hakkında Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den brifing alan Alpaslan, projenin oldukça etkileyici olduğunu ifade etti.

Daha sonra tekneyle Zeugma Antik Kenti'ne geçen Alpaslan, burada Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve diğer ilgililerle birlikte içerisinde Dionysos ve Danae evlerinin bulunduğu Korugan Müze'yi gezdi.

Bölge tarihi hakkında bilgi alan Alpaslan, Zeugma Karşılama Merkezi'ndeki incelemelerinin ardından ilçeden ayrıldı.

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