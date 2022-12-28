Gençlik ve Spor Bakanlığı’nca her yıl geleneksel olarak düzenlenen Kültür ve Sanat Yarışmaları’nın gala gecesi 29 Aralık’ta İstanbul’da düzenlenecek.

Atatürk Kültür Merkezi’nde 2 binden fazla davetlinin katılımıyla gerçekleşecek gecede, yarışmalarda dereceye giren gençler ödüllerini alanında uzman isimlerin ellerinden alacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nca her yıl düzenlenen Kültür ve Sanat Yarışmaları’nın gala gecesi 29 Aralık’ta Atatürk Kültür Merkezi’nde 2 binden fazla davetlinin katılımıyla gerçekleştirilecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gala gecesi öncesi yaptığı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak her alanda gençleri güçlü kılmak, onların tüm süreçlerde etkin olmalarını sağlama adına pek çok çalışma yaptıklarını hatırlattı.

Kültürde, sanatta, eğitimde, sosyal faaliyetlerde ve sporda çok geniş bir hizmet yelpazesini gençlere sağladıklarını dile getiren Bakan Kasapoğlu, "Projelerimizde, yatırımlarımızla, icraatlarımızla her zaman gençlerimizin yanında, onlarla birlikte olma gayretimiz var” dedi.

Yıl boyunca birçok kategoride yarışan gençlerden dereceye girenlerin, Perşembe günü Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenleyecekleri gala gecesinde ödüllerini alacaklarını hatırlatan Bakan Kasapoğlu, ‘’Perşembe gecesi artık söz de, sahne de gençlerimizin olacak’’ diye konuştu.

Alkışlar Genç Yetenekler İçin Yükseliyor

Sunuculuğunu Eser Yenenler’in yapacağı gecede jürisinde birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı yarışma kategorilerinde dereceye giren gençler, ödüllerini alanında uzman isimlerin ellerinden alacak. Gecenin sonunda davetliler Manga konseri ile unutulmaz anlar yaşayacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığının ev sahipliğinde düzenlenecek olan gala gecesi, sosyal medya hesaplarından canlı olarak takip edilebilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı sekiz yıldır düzenlediği kültür ve sanat yarışmalarıyla, gençlerin sanata sahip çıkan bireyler olarak yetişmesini hedefliyor. Gençler Arası Şiir Okuma Yarışması, Gençler Arası Tiyatro Yarışması, Gençler Arası Bilgi Yarışması, Gençler Arası Ses Yarışması ve Türkiye Münazara Ligi gibi kategorilerle gençlerin yeteneklerini desteklemeyi amaçlayan “Kültür ve Sanat Yarışmaları”nın Türkiye finalleri geçtiğimiz haftalarda Ankara’da gerçekleşti. Katılımın her sene daha da arttığı yarışmalara, bu yıl yaklaşık 30 bin kişi başvurdu.

2023 yılında düzenlenecek “Kültür ve Sanat Yarışmaları”na katılmak isteyenler için ise başvurular 10 Ocak’a kadar devam ediyor.