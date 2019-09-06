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Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Hakkari'de toplanıyor

Her ay mutat toplantılarından birini farklı bir şehirde yapma kararı alan Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu bu ay Hakkari'de toplanacak

06 Eylül 2019 Cuma 11:14
Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Hakkari'de toplanıyor

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu (KSPK) bu ayki toplantısını Hakkari'de yapacak.

Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu'ndan (KSPK) yapılan açıklamaya göre, kurul her ay mutat toplantılarından birini farklı bir şehirde yapma kararı aldı.

Türkiye'nin kültür ve sanat birikimini yakından tanımak, kültür ve sanat mirasımızın sorunları, geleceği ve sürdürülebilirliği gibi hususları tespit etmek, özellikle yetenekli gençleri bulup çıkarıp desteklemek maksadıyla başlatılan gezilerin ilki 9 Eylül'de Hakkari'de gerçekleştirilecek.

Hakkari Valiliğinin ev sahipliğinde yapılacak olan toplantıda KSPK üyeleri, ilin kültür ve sanat potansiyeli ve ihtiyaçları hakkında Valilik, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Milli Eğitim İl Müdürlüğü, Üniversite Rektörlüğü, İlçe Kaymakamlıkları ve özellikle Güzel Sanatlar Lisesi yetkililerinden bilgi alacak ve yapılabilecekler konusunda fikir alışverişinde bulunacak.

İldeki yetkililer yanında Hakkarili kültür sanat temsilcileriyle de görüşecek olan KSPK üyeleri aynı zamanda Hakkari'de yer alan tarihi ve kültürel mekanlar hakkında bilgi edinecekler.

Kurul Başkan Vekili Prof. Dr. İskender Pala ve kurul üyeleri Hülya Koçyiğit, Prof. Dr. Ümit Meriç, Mehmet Özçay ve H. Hümeyra Şahin Hakkari ziyaretine katılacak.




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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 11:14
  1. H. Hümeyra Şahin
  2. Hakkari
  3. Hülya Koçyiğit
  4. İskender Pala
  5. Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu
  6. Mehmet Özçay
  7. ümit meriç

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