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Kültür - Sanat Kültür Sanat dergisi Yedi İklim'in ağustos sayısı çıktı
Kültür - Sanat

Kültür Sanat dergisi Yedi İklim'in ağustos sayısı çıktı

Yedi İklim’in ağustos sayısı çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-08-06 08:58:00 -
Kültür Sanat dergisi Yedi İklim'in ağustos sayısı çıktı

Sebahattin Ayan  İstanbul

Bekleyişle eylemin ya da eylemsizliğin yakın bir bağı var. Nereden baktığınıza bağlı olarak. Bekleyiş bir ümittir. Ümidini kaybeden insan beklemeyi bırakır. O artık bütünüyle ümitsizliğe teslim olmuştur. Bekleyiş esasta soyut bir olgudur. Olgunun içini dolduran bizim psikolojimizdir. Aynı olgu bazı kimselerde tam bir atalete yol açarken başka birilerinde büyük bir eylemin kaynağını oluşturur. Şu ya da bu nedenle hapishaneye düşmüş mahkumların direnci belirleyen bir beklentiye sahip olup olmamalarıdır. Süleyman Nazif, 1920’de İstanbul’un işgaline karşı direndiği için İngilizler tarafından Malta adasına sürgün edildi. Süleyman Nazif’in yakın dostu Mehmet Âkif, aynı dönemde Anadolu’da Kurtuluş Hareketinin içerisindedir. Âkif, Süleyman Nazif’in bu beytine karşı yazdığı şiirde onu hem teselli eder hem de cesaretlendirir. Dergide daha birçok eser okuyucuların dikkatine sunuluyor.

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