Kültür Bakanlığı harekete geçti! Turistlerin müzelere ilgisi artacak

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un verdiği talimatla müzelerin daha çok ziyaretçiye ulaşması, sosyal hayatın içerisinde "yaşayan" alanlara dönüştürülmesi için yürütülen çalışmalara gelecek yıldan itibaren hız verilecek.

Bu kapsamda, dünyanın dört bir yanından Türkiye'ye gelen turistlerin müze ziyaret oranlarını artırarak ülke ekonomisine de katkı sağlamayı hedefleyen Bakanlık, "Yaşayan Müze" konseptini hayata geçirecek.

Söz konusu konsept için yakında Milli Eğitim Bakanlığıyla ortak bir çalışma yürütecek Bakanlık, eğitim öncelikli müzecilik hizmetini de ön plana çıkararak müzelerde yaz okulu, atölye çalışması, kültürel amaçlı gezi ve seminerlere ağırlık verilmesini sağlayacak.

SANATSAL VE KÜLTÜREL FAALİYETLER ÖN PLANA ÇIKACAK

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün çalışmalarını yürüttüğü "Yaşayan Müze" konsepti çerçevesinde müzeler sadece eserlerin değil kültürel faaliyetlerin de sergilendiği ortamlar haline getirilecek.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün bir süredir kütüphanelerde çocuklar için gerçekleştirdiği atölye çalışmaları müzelerde de yaygınlaştırılacak. Ayrıca Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünden skeçler ve aktiviteler dönem dönem müzelerde hayat bulacak. Böylelikle müze ziyaretçileri, tüm günlerini müze içerisinde çeşitli sanatsal ve kültürel etkinliklerle dolu dolu geçirebilme fırsatını yakalayacak. Uygulamayı belirlenen pilot müzelerde başlatmayı planlayan Bakanlık, ilerleyen dönemde bağlı tüm müzeleri yaşayan alanlar haline getirecek.

MÜZEKART TÜM MÜZELERDE KULLANILABİLECEK

Öte yandan, halihazırda Türkiye genelinde müzelerin yüzde 93'ünde geçerli olan Müzekartların 2019'un ortalarından itibaren tüm müzelerde yaygınlaştırılması planlanıyor.

Bu konuda ihaleyi alan firma ile çalışma yürüten Bakanlık, kalan yüzde 7'lik kısmı da Müzekart'la ziyaret edilebilir hale getirecek.