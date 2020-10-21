Kültepe üniversite ve belediye iş birliğiyle dünyaya tanıtılacak

KAYSERİ (AA) - Yaklaşık 72 yıldır arkeolojik kazıların yapıldığı Kültepe Kaniş/Karum Höyüğü'nün tanıtılması amacıyla belediyelerin ve üniversitelerin de yer aldığı protokol imzalandı.

Kültepe kazı evinin bahçesindeki protokol imza töreninde konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Kültepe'nin daha çok tanıtılmasını amaçladıklarını söyledi.

Kazılarla 6 bin yıl öncesinin ticaret hayatına ışık tutulduğunu ifade eden Çolakbayrakdar, "Bugün Kayseri için ticaret şehri deniliyorsa bunun geçmişinde Kültepe yatıyor. Buradan çıkarılan tabletler ticaret hayatına ışık tutuyor. Yıllardır kazı yapılıyor ve topraklardan tabletler fışkırıyor. Önümüzdeki yılların mesela 2023 yılının Kültepe yılı olarak ilan edilmesi bizim için çok büyük bir kazanım olacaktır." diye konuştu.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Öğretim Üyesi ve Kültepe Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu ise yıllardır kazı yapılmasına rağmen Kültepe'nin özellikle yerel halka ve çevresine tanıtılamadığına dikkati çekti.

"Bizim hedefimiz öncelikli Kültepe'yi yerelde anlatmak ve tanıtmak" diyen Kulakoğlu, şunları kaydetti:

"Orta Anadolu Kalkınma Ajansından destek aldık. Buranın çevresindeki köylere, mahallelere, komşularımıza Kültepe ile ilgili bilgi vereceğiz. Bugün imzaladığımız protokolde ÇEKÜL Vakfı, Melikgazi ve Kocasinan Belediyeleri, Kayseri ve Erciyes Üniversiteleri yer alıyor. Burası iki belediyenin sınırı içinde kalıyor, yerel yönetimin katkısı çok önemli. Kayseri Üniversitesi ile hediyelik eşyalar için protokol imzaladık. Erciyes Üniversitesinin turizm bölümündeki öğrencilerine burada staj yapma imkanı sunacağız. Önce buranın insanı bize sahip çıkmalı. Hediyelik eşyayı yerli insanlar satacak, burada çalışanlar onlardan olacak. Kültepe'deki tanıtımı onlar yapacaklar, anlatacaklar ve buraya sahip çıkacaklar."

Konuşmaların ardından protokol imzalandı.