0553 313 94 23

Kültepe Ekonomi Zirvesi

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın:"31 Mart'a kadar 'lakin, ama, fakat' yok. Sayın Cumhurbaşkanımızın, önderimizin, liderimizin buyurduğu ne ise işareti ne ise biz ASKON olarak ona uymak zorundayız"- "6 noktada ASKON İhracat Üssü'nü hayata geçirmeyi hedef olarak belirledik. İlkini mart ayının ilk haftasında Afrika'da hayata geçireceğiz. 2'ncisini Meksika'da, 3'üncüsünü Moskova'da kuracağız. Diğer 3'ü için de çalışmalar devam ediyor"

09 Şubat 2019 Cumartesi 22:07
Kültepe Ekonomi Zirvesi

KAYSERİ (AA) - Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, "31 Mart'a kadar 'lakin, ama, fakat' yok. Sayın Cumhurbaşkanımızın, önderimizin, liderimizin buyurduğu ne ise işareti ne ise biz ASKON olarak ona uymak zorundayız." dedi.

ASKON tarafından Kayseri'deki bir otelde düzenlenen "Kültepe Ekonomi Zirvesi"nin kapanış toplantısında konuşan Aydın, Kayseri'de bu yıl 2'ncisi düzenlenen etkinliğin oldukça verimli geçtiğini, zirveyi dünya genelinden katılımın olduğu bir platform haline getirmeyi planladıklarını belirtti.

Göreve geldikleri günden itibaren ülke menfaatine olacak ne iş varsa ona öncelik sağlayacaklarını deklare ettiklerini aktaran Orhan Aydın, şunları kaydetti:

"Bugün ekonominin ve ülkemizin istikbalinde alacağımız en önemli aksiyonun nitelikli, katma değeri yüksek üretim ve ürettiğini ihraç etmek olduğuna inandık. Bu konuda üyelerimizle istişare ettik. Gelinen noktada pazarlara ulaşma konusunda üyelerimizden geri dönüşler oldu. Biz ASKON olarak Ticaret Bakanlığının hedeflediği pazarlar başta olmak üzere 6 noktada ASKON İhracat Üssü'nü hayata geçirmeyi hedef olarak belirledik. İlkini mart ayının ilk haftasında Afrika'da hayata geçireceğiz. 2'ncisini Meksika'da, 3'üncüsünü Moskova'da kuracağız. Diğer 3'ü için de çalışmalar devam ediyor. Bu ihracat üsleri bir çeşit elçilik görevi görecek."

Üyelerinin büyük kısmının KOBİ'lerden oluştuğunu dile getiren Aydın, "Bunu da göz önüne alarak Anadolu'nun her yerindeki üyelerimiz için KOBİ'ler için haftalık ekonomi raporları hazırlıyoruz. Daha sonra Türkiye genelindeki tüm üyelerimizle paylaşıyoruz ve böylelikle üyelerimizi bilgilendirmiş oluyoruz." diye konuştu.

- "31 Mart seçimi hiç olmadığı kadar önemli"

İş dünyası adına konuşulacak bir çok konu olmasına rağmen en önemli konunun 31 Mart seçimleri olduğuna vurgu yapan Orhan Aydın, şöyle devam etti:

"Konuşacak çok konu var ama bugün ve önümüzdeki 45 günde çok daha önemli bir konu var. O da 31 Mart seçimleri. Ekonomi olarak zor bir süreçten geçiyoruz ama 31 Mart seçimi hiç olmadığı kadar önemli. Bazen arkadaşlarımdan 'Evet her şey çok güzel, ekonomi çok güzel, ticaretimiz gelişti ama' diyenler var. Öncelikle teşkilatıma söylüyorum. 'Lakin, fakat, ama' yok. 31 Mart'a kadar 'lakin, ama, fakat' yok. Sayın Cumhurbaşkanımızın, önderimizin, liderimizin buyurduğu ne ise işareti ne ise biz ASKON olarak ona uymak zorundayız. Allah'ın izniyle güzel bir seçim geçireceğiz."

Programa, AK Parti Kayseri milletvekilleri Mustafa Elitaş, Taner Yıldız, İsmail Emrah Karayel, belediye başkanları ve çeşitli sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 22:07
  1. ASKON
  2. ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın
  3. kayseri
  4. Kültepe Ekonomi Zirvesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hentbol: Toplu sonuç
    1. Hentbol: Toplu sonuç
    2. Basketbol: Toplu sonuç
    3. Kamyonet köprüden düştü: 4 yaralı
    4. GÜNCELLEME - Fransa'da sarı..
    5. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    6. Rusya'ya skandal iade! Çeçen komutanın..
    7. İçişleri Bakanı Soylu: "(Kartal'da..
    8. İçişleri Bakanı Soylu, Kartal'da bina..
    9. Özhaseki'den "Cumhur İttifakı" vurgusu
    10. 90 yaşındaki kişi yangında öldü
    11. Libya'da Fil Petrol Sahası yakınına..
    12. Hokey: Avrupa Şampiyonlar Ligi Trophy
    13. "Akıllı Tavşan Momo" dondurma kesti
    14. Kültepe Ekonomi Zirvesi
    15. Uluslararası Türkiye Turkcell Edirne..
    16. Antalya'da "Kay-Sür-Yüz" yarışları
    17. "Sahip çıkmayacaklarsa kayyuma..
    18. "Esnafımızı dünya pazarlarına açacağız"
    19. Binali Yıldırım, Gümüşhanelilerle..
    20. AGD: Abdülhamit Han'ı rahmetle anıyoruz
    ABD'den Türkiye'ye yeni 'Savaş'
    ABD'den Türkiye'ye yeni 'Savaş'
    Maduro S-300'leri aktif hale getirdi!
    Maduro S-300'leri aktif hale getirdi!
    Kulisleri karıştıracak iddia! "AK Parti'deki küskünler, Abdullah Gül'ün partisine katılacak"
    Kulisleri karıştıracak iddia! "AK Parti'deki küskünler, Abdullah Gül'ün partisine katılacak"
    7 ülke birleşip Türkiye'yi hedef aldı!
    7 ülke birleşip Türkiye'yi hedef aldı!
    Skandal iadede FETÖ parmağı mı?
    Skandal iadede FETÖ parmağı mı?

    Günün Karikatürü

    10 Şubat 2019
    Fransa'da muhaliflerden Macron'a 'Guaido' tepkisi
    Fransa'da muhaliflerden Macron'a 'Guaido' tepkisi
    Katar ortaklı şirketten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye!
    Katar ortaklı şirketten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye!