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Aktüel

Kulp’ta cuma namazı hazırlığı

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde, cuma namazının kılınacağı alanlar belirlenerek dezenfekte çalışması gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 17:48:01 -
Kulp’ta cuma namazı hazırlığı

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde, cuma namazının kılınacağı alanlar belirlenerek dezenfekte çalışması gerçekleştirildi.


İçişleri Bakanlığınca cami ve mescitlerde cemaatle ibadet edilmesi hakkında yayınlanan genelge doğrultusunda Kulp’ta cuma namazının kılınacağı açık alanlar belirlendi. Belirlenen alanlar, belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildi.


Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, cuma namazının kılınacağı alanları belirleyip, bu alanların temizliğinin gerçekleştirildiğini söyledi. Kaymakam Gözlet, "İçişleri Bakanlığımızca yayımlanan genelge doğrultusunda her türlü hijyen ve güvenlik önlemlerini aldık. Cuma namazı için belirlemiş olduğumuz alanların listesini ve adreslerinin duyurusunu yaparak namaz kılınacak alanlarda cuma heyetlerini oluşturduk. Cuma namazı kılınacak alanların zeminlerinde sosyal mesafe kuralına uygun işaretlemeler yapıldı. Cuma namazına gelecek vatandaşlarımıza görevli personelimizce el dezenfektanı sıkılacak ve koruyucu maske dağıtımı yapılacak. Değerli vatandaşlarımızın, korona virüs salgını kapsamında belirlenen kurallara uymasını ve tedbiri elden bırakmamalarını rica ediyorum" dedi.

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