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Aktüel

Kulp’ta 23 Nisan etkinlikleri

Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde sade bir program düzenlendi.

2020-04-23 14:14:37 -
Kulp’ta 23 Nisan etkinlikleri

Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde sade bir program düzenlendi.


Korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyularak Kulp Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen çelenk sunma törenine İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaya, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı. Atatürk anıtına çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından program sona erdi.

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