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Külliye’ye çıkmayan barolar PYD’den yana

Barış Pınarı Harekatı’nı “savaş” olarak nitelendirerek ortak açıklama yapan ‘baro’nlara sert tepki geldi.

12 Ekim 2019 Cumartesi 11:03
Külliye’ye çıkmayan barolar PYD’den yana

 Oğuzhan Gültekin  Ankara 

Barış Pınarı Harekatı’nı “savaş” olarak nitelendiren ‘baro’nlara ve yapılan operasyonu askeri bir macera olarak nitelendiren karanlık odalara tepki geldi. Barış Pınarı Harekatı’na karşı Adıyaman Barosu, Bingöl Barosu, kendilerini Dersim Barosu olarak adlandıran Tunceli Barosu, Diyarbakır Barosu, Mardin Barosu, Muş Barosu, Şanlıurfa Barosu, Şırnak Barosu ve Van Barosu ortak açıklama yayınladılar. Operasyonu ‘savaş’ olarak nitelendiren barolar, “Bu politik manevra Türkiye’nin sosyal, siyasal, ekonomik ve psikolojik alanda yaşadığı krizleri daha da derinleştirmekten öteye geçmeyecek, hiçbir anlam ifade etmeyecektir” ifadesini kullandılar. Aynı barolar, daha önce de Külliye’de gerçekleşen Adli Yıl Açılış Töreni’ni boykot ederek katılmamıştı. Akit’e konuşan Avukat Cüneyt Toraman, “Bu adamlar üniversite bitirmiş insanlar. Bunlar savaşın kiminle yapıldığını bilmiyor mu? Bu açıklamalar tamamen Amerika’nın isteği üzerine yapılmıştır. Allah onları ıslah etsin” dedi.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 12 Ekim 2019 Cumartesi 11:03
  1. Ankara
  2. Barış Pınarı Harekatı
  3. savaş
  4. Adıyaman Barosu
  5. Bingöl Barosu
  6. Dersim Barosu
  7. Tunceli Barosu
  8. Diyarbakır Barosu
  9. Mardin Barosu
  10. Muş Barosu
  11. Şanlıurfa Barosu
  12. Şırnak Barosu
  13. Van Barosu
  14. Adli Yıl Açılış Töreni
  15. Akit
  16. Avukat Cüneyt Toraman

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  • mehmet soylumehmet soylu16 dk önce
    yine basit bir soru soruyorum. o rus bu çocukları ne yapsın?

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