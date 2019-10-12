Külliye’ye çıkmayan barolar PYD’den yana

Oğuzhan Gültekin Ankara

Barış Pınarı Harekatı’nı “savaş” olarak nitelendiren ‘baro’nlara ve yapılan operasyonu askeri bir macera olarak nitelendiren karanlık odalara tepki geldi. Barış Pınarı Harekatı’na karşı Adıyaman Barosu, Bingöl Barosu, kendilerini Dersim Barosu olarak adlandıran Tunceli Barosu, Diyarbakır Barosu, Mardin Barosu, Muş Barosu, Şanlıurfa Barosu, Şırnak Barosu ve Van Barosu ortak açıklama yayınladılar. Operasyonu ‘savaş’ olarak nitelendiren barolar, “Bu politik manevra Türkiye’nin sosyal, siyasal, ekonomik ve psikolojik alanda yaşadığı krizleri daha da derinleştirmekten öteye geçmeyecek, hiçbir anlam ifade etmeyecektir” ifadesini kullandılar. Aynı barolar, daha önce de Külliye’de gerçekleşen Adli Yıl Açılış Töreni’ni boykot ederek katılmamıştı. Akit’e konuşan Avukat Cüneyt Toraman, “Bu adamlar üniversite bitirmiş insanlar. Bunlar savaşın kiminle yapıldığını bilmiyor mu? Bu açıklamalar tamamen Amerika’nın isteği üzerine yapılmıştır. Allah onları ıslah etsin” dedi.