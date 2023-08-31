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Yerel Külliyede 1200 dronla ışık gösterisi
Yerel

Külliyede 1200 dronla ışık gösterisi

Yeniakit Publisher
2023-08-31 07:02:00 -

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 1200 dronla gerçekleştirilen ışık gösterisine ilişkin, "Büyük Zafer'in coşkusunu ve heyecanını, gökyüzüne yansıyan kırmızı beyaz renklerle bir kez daha yaşadık." ifadesini kullandı.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kutlamalar kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 1200 dronla gerçekleştirilen ışık gösterisinin 100. Yıl Marşı eşliğinde Ankara semalarına yansıdığını belirterek, "Büyük Zafer'in coşkusunu ve heyecanını gökyüzüne yansıyan kırmızı beyaz renklerle bir kez daha yaşadık." ifadesine yer verdi.

Altun'un paylaşımında, 100. Yıl Marşı eşliğinde 1200 dronla yapılan ışık gösterisinin bulunduğu video da yer aldı.

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