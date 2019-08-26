Kullanılmayan su kuyusuna düşen koçu itfaiye kurtardı Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Gördes ilçesinde atıl durumda bulunan su kuyusuna düşen koçu düzenlediği operasyonla kurtardı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Gördes ilçesinde atıl durumda bulunan su kuyusuna düşen koçu düzenlediği operasyonla kurtardı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, yoğunluğunu trafik kazalarının oluşturduğu kurtarma operasyonlarının yanı sıra çeşitli kurtarma operasyonları ile de ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatıyor. İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Gördes ilçesi Kıymık Mahallesi Kocaoğuz mevkiinde bulunan bir tarladaki atıl durumda bulunan su kuyusuna düşen koçu kurtarmak için operasyon düzenledi. Kullanılmayan su kuyusuna düşen koç için çalışma başlatan ekipler, hayvanı düştüğü yerden kurtararak, sahiplerine teslim etti.

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