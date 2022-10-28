Kullanıcıları neler bekliyor? İphone 15'in yeni özellikleri ortaya çıktı

2023'ün Eylül ayında tanıtılacak olan İphone 15 serisi ile ilgili bir araştırma şirketinin yakın tarihte yaptığı raporda, meraklıların neleri beklediği hakkında önemli bilgiler sunuyor.

Tayvanlı araştırma şirketi TrendForce, Apple'ın önümüzdeki yıl piyasaya süreceği iPhone 15 Pro ile ilgili çeşitli bilgiler içeren bir basın bülteni yayınladı. Paylaşılan haber İphone meraklılarını yakından ilgilendiriyor.

Raporda yeni nesil İphone pro'larda işlemci olarak A17 çipini kullanılacağı, pro olmayan modellerde ise A16 yongasını hafif bir iyileştirme ile sunmaya devam edeceği öngörülüyor.

A17 işlemciye ek olarak iPhone 15 Pro modellerinde 8GB ram olması beklenirken, pro olmayan modellerde daha önce de kullanılan 6GB kapasiteli ram'lerin olması bekleniyor.

Lightning konektörü yerine ise USB-C geliyor

Apple ürün yelpazesindeki birçok cihazı USB-C'ye taşıdığı artık bilinen bir gerçek. Apple 15 serisinde Avrupa Birliği'nin tek tip şarj girişi yasasına uyarak USB-C bağlantılı konektöre geçiş yapması bekleniyor.

Tahminlerinden birisi de Periskop kamera ve 8 bileşenli lens

Araştırma şirketinin tahmini, iPhone 15 Pro Max'in 10x veya daha fazla optik yakınlaştırma sağlayacak periskop işlevli bir telefoto lens içereceği yönünde.

Apple'ın kendi modemi henüz hazır değil. 5G yine Qualcomm tarafından sağlanacak

Apple yeni modellerde modem desteğini önceki telefonlarda olduğu gibi, kablosuz telekomünikasyon ürün ve hizmetlerini tasarlayan ve pazarlayan bir Amerikan çok uluslu yarı iletken ve telekomünikasyon ekipman üreten Qualcomm tarafından sağlanacak.

Apple’ın Qualcomm tercihinin başlıca sebebi ise, Qualcomm'un LTE hızları açısından hala Intel'i geride bırakması olarak değerlendirildi.