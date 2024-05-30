Kullanıcılar tepkili! Youtube bir özelliğini daha ücretli yapıyor

YouTube, Music uygulamasıyla birlikte milyonlarca kullanıcıyı kendine çekmeyi başardı. Premium aboneliği kapsamında birçok özellik sunan uygulama, bir hizmetini daha ücretli hale getirmeye hazırlanıyor. Kanada’da testleri yürütülen ücretsiz arka planda dinleme deneyimi son buldu.

YouTube Music sadece Premium üyelerine arka planda dinleme desteği verecek

YouTube Music, Kanada’da test ettiği ücretsiz özelliği geri alıyor. 2021 yılından bu yana kullanıcılar, ekran veya YouTube Music kapalı olsa bile arka planda şarkı dinleyebiliyordu. Ancak 8 Temmuz’dan itibaren arka planda ücretsiz dinleme seçeneği sona erecek.

YouTube Music, e-posta yoluyla yaptığı bilgilendirmede, bu deneyimin daha fazla ülkeye yayılmayacağını mesajını verdi. Tabi Premium üyelerinin ekran veya uygulama kapalı olduğunda arka planda radyo/müzik dinleyebildiğini hatırlatmak gerekiyor.

Premium abonesi olmayan kullanıcılar ise yalnızca uygulama açık olduğunda müzik ve çalma listelerini dinleyebilecek. Kullanıcılar başka bir uygulamaya geçerse veya telefon ekranlarını kilitlerse oynatma duracak.

Reklam gösteriminin ise devam edeceğini belirtelim. Kullanıcılar ayrıca karışık çalma yerine listeye ekleme yaparak müzik dinleyebilecek. Yani YouTube’un öneri algoritması da devamlı farklı müzikler çalmayacak. Çalma listesi önerileri ve Örnekler gibi özelliklerin ücretsiz olmaya devam edeceğini belirtelim.

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