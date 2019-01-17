Kullandığı 'evet' oyunu sosyal medyadan paylaştı, 3 ay hapis cezası aldı İzmir Seferihisar'da arzuhalcilik yaparak geçimini sağlayan 4 çocuk babası Cihan Elçi, 2017 yılında yapılan 'Anayasa Değişikliği Referandumu'nda kullandığı 'evet' oyunu sosyal medyadan paylaşması nedeniyle, 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir'n Seferihisar ilçesinde yaşayan ve 2017'deki "Anayasa Değişikliği Referandumu"nda kullandığı evet oyunun fotoğrafını çekip, sosyal medyadan paylaşan arzuhalci Cihan Elçi (45), aynı yıl yapılan yargılamada 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemenin ertelemediği cezayı, Bölge Mahkemesi onadı.



Seferihisar'da arzuhalcilik yaparak geçimini sağlayan 4 çocuk babası Cihan Elçi, 16 Nisan 2017de yapılan Anayasa değişikliği referandumunda kullandığı evet oyunun fotoğrafını çekip, aynı gün sosyal medya hesabında paylaştı. Elçinin sosyal medya hesabında ekli olan arkadaşlarından birinin ihbarı üzerine, Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Savcılık tarafından ifadesi alınan Cihan Elçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini, bu yüzden kullandığı oyun fotoğrafını paylaştığını söyledi. Elçi hakkında dava açıldı. Seferihisar Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada da Elçi, savcılıktaki ifadesini tekrar etti. Mahkeme, 2017 yılının Ekim ayında davayı karar bağlayıp, Elçi'yi 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme cezayı ertelemedi. Elçi, hapis cezasını temyize taşıdı. Dosyayı inceleyen İzmir Bölge Adliyesi Mahkemesi 11i'nci Ceza Dairesi, kararı onadı.

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