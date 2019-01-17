0553 313 94 23

Kullandığı 'evet' oyunu sosyal medyadan paylaştı, 3 ay hapis cezası aldı

İzmir Seferihisar'da arzuhalcilik yaparak geçimini sağlayan 4 çocuk babası Cihan Elçi, 2017 yılında yapılan 'Anayasa Değişikliği Referandumu'nda kullandığı 'evet' oyunu sosyal medyadan paylaşması nedeniyle, 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

17 Ocak 2019 Perşembe 11:28
Kullandığı 'evet' oyunu sosyal medyadan paylaştı, 3 ay hapis cezası aldı

İzmir'n Seferihisar ilçesinde yaşayan ve 2017'deki "Anayasa Değişikliği Referandumu"nda kullandığı evet oyunun fotoğrafını çekip, sosyal medyadan paylaşan arzuhalci Cihan Elçi (45), aynı yıl yapılan yargılamada 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemenin ertelemediği cezayı, Bölge Mahkemesi onadı.

Seferihisar'da arzuhalcilik yaparak geçimini sağlayan 4 çocuk babası Cihan Elçi, 16 Nisan 2017de yapılan Anayasa değişikliği referandumunda kullandığı evet oyunun fotoğrafını çekip, aynı gün sosyal medya hesabında paylaştı.

Elçinin sosyal medya hesabında ekli olan arkadaşlarından birinin ihbarı üzerine, Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Savcılık tarafından ifadesi alınan Cihan Elçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çok sevdiğini, bu yüzden kullandığı oyun fotoğrafını paylaştığını söyledi. Elçi hakkında dava açıldı. Seferihisar Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada da Elçi, savcılıktaki ifadesini tekrar etti. Mahkeme, 2017 yılının Ekim ayında davayı karar bağlayıp, Elçi'yi 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme cezayı ertelemedi. Elçi, hapis cezasını temyize taşıdı. Dosyayı inceleyen İzmir Bölge Adliyesi Mahkemesi 11i'nci Ceza Dairesi, kararı onadı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 11:28
  1. İzmir
  2. Seferihisar
  3. Kullandığı 'evet' oyunu sosyal medyadan paylaştı
  4. 3 ay hapis cezası aldı
  5. Cihan Elçi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Balyoz planı" davası eski hakimi Ali Efendi Peksak'a "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 12 yıl hapis cezası verildi.
    1. "Balyoz planı" davası eski hakimi Ali..
    2. Tiyatro sahnesinde sitcom tadında komedi
    3. TEB, BNP Paribas ile çalıştay..
    4. Bekçi alımı 2019 başvuru formu
    5. “Kenevir pazarı 2025’te 11 milyar..
    6. Adana merkezli FETÖ/PDY operasyonu
    7. Transferde bomba patladı! Chesela'dan..
    8. Zahirecilerin ilk müşterileri..
    9. TPAO’ya 11 petrol arama ruhsatı verildi
    10. BAE'ye kötü haber! Resmen durduruldu
    11. Almanya'nın silah ihracatı 2018'de..
    12. İnşaatta beklenti artıyor
    13. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    14. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    15. Rusya Merkez Bankası tekrar döviz..
    16. Kredisiz satış arttı yabancılar..
    17. Hindistan'da çöken maden ocağı
    18. Kuveyt Türk 5 saniyede olağanüstü..
    19. "Modern dünyada anne olmak" 16 karede
    20. Ormanda mahsur kalan çalışanlar..
    En gözde 'kediciği' de Adnan Oktar'ı sattı! Bomba itiraflar
    En gözde 'kediciği' de Adnan Oktar'ı sattı! Bomba itiraflar
    Telefonuna el koyan babasını polise ihbar etti
    Telefonuna el koyan babasını polise ihbar etti
    Bakan müjdeli haberi verdi! 'Hiçbir ücret ödenmeyecek'
    Bakan müjdeli haberi verdi! 'Hiçbir ücret ödenmeyecek'
    Prof. net konuştu! 'Bunu yapmazsak ABD'nin üzerimizde operasyon yapmasına müsaade etmiş olacağız'
    Prof. net konuştu! 'Bunu yapmazsak ABD'nin üzerimizde operasyon yapmasına müsaade etmiş olacağız'
    ABD, Münbiç'teki ağır bilançoyu açıkladı
    ABD, Münbiç'teki ağır bilançoyu açıkladı

    Günün Karikatürü

    17 Ocak 2019
    Çarpıcı sözler: ABD-İran savaşına hazırlanın!
    Çarpıcı sözler: ABD-İran savaşına hazırlanın!
    Başörtüsü düşmanı zır cahiller Nutuk bile okumuyor! İşte Atatürk'ün Türk kadını için yazdığı cümleler...
    Başörtüsü düşmanı zır cahiller Nutuk bile okumuyor! İşte Atatürk'ün Türk kadını için yazdığı cümleler...