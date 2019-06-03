Kulisleri sallayan iddia! Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül arasında telefon görüşmesi gerçekleştiği belirtildi.

'Bayramda siyaset kulisleri' başlıklı bir yazı kaleme alan Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi,, 31 Mart 2019'da gerçekleşen yerel seçimlerden bir gün sonra Abdullah Gül'ün Erdoğan'ı aradığını belirtti.

"Önümüze bakalım"

Görüşmenin Gül'ün araması üzerine gerçekleştiğini kaydeden Selvi, Gül'ün “Seçimde çalıştınız, gayret ettiniz, yoruldunuz. Sonuçlar hayırlı olsun. Artık önümüzde 2023 yılına kadar uzun bir süre var. Önümüze bakalım” dediğini aktardı.

Abdulkadir Selvi 'nin yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

Erdoğan ile Gül, 31 Mart yerel seçimlerinden bir gün sonra görüştüler. Birlikte yemek yiyecekler diye bir beklenti doğmuştu ama öyle bir ortam oluşmadı. Görüşme, Abdullah Gül’ün araması üzerine gerçekleşti. Gül, “Seçimde çalıştınız, gayret ettiniz, yoruldunuz. Sonuçlar hayırlı olsun. Artık önümüzde 2023 yılına kadar uzun bir süre var. Önümüze bakalım” dedi. Tayyip Bey de teşekkür etti. Kapsamlı bir seçim değerlendirmesi yapmadıklarını öğrendim. Daha çok nezaket sınırları içinde kalan bir görüşme olmuş. Gül, “Ben her seçimden sonra aradım, tebrik ettim. Hayırlı olsun dedim” diyor.