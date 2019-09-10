Kulisleri sallayacak görüşme ortaya çıktı! Ahmet Davutoğlu'nun ittifak yapacağı partiyi açıkladı

Yeni parti kuracağı konuşulan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun birlikte hareket edeceği parti ortaya çıktı.

Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Ahmet Takan, AK Parti Merkez Yönetim Kurulu tarafından ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun parti kurması halinde İYİ Parti ile hareket edeceğini öne sürdü.

Ahmet Takan, İYİ Partili bir ismin Ahmet Davutoğlu ile yaptığı görüşmeyi takipçileriyle paylaştı.

Takan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AK Parti ile İYİ Parti arasındaki sıcak mesaj trafiği sarayda değerlendirilmeye devam ediyor. İlginç bir şey daha var; İYİ parti içindeki bir hizip Ahmet Davutoğlu ile de görüşüyor. Davutoğlu," İYİ parti siyaset yapabileceğimiz bir parti" diyormuş" ifadelerini kullandı.

İhraç kararı

Davutoğlu'nun gerekçeli ihraç kararı ortaya çıkmıştı. İhraç kararına gerekçe olarak Davutoğlu’nun yaptığı konuşmalar, sosyal medya paylaşımları ve gazetelerde yer alan demeçleri gösterildi.