Kulisleri sallayacak gelişme! Ahmet Davutoğlu'ndan Saadet Partisi bombası

AK Parti’den kesin ihraç talebiyle disipline sevkedilen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu hakkında dikkat çeken bir iddiada bulunuldu.

Davutoğlu’nun AK Parti tabanından pay alacak bir partiyi kurmasının zor olduğu belirtilirken, Davutoğlu’nun Saadet Partisi ile yola devam edebileceğini öne sürüldü.

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, Ahmet Davutoğlu ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Zeyrek'in "Koç olacak kuzu" başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu, AK Parti'den ayrılıp yeni parti kurmak için harekete geçen iki isim. Buna karşın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Babacan ile Davutoğlu'na yönelik tavrı arasında büyük farklar var. Erdoğan, Babacan ve ekibini doğrudan hedef almazken “manifesto” üzerinden Davutoğlu'nu eleştiriyor. Erdoğan Babacan'ı partiden ihraç etmek bir yana, kendisiyle bizzat görüşerek yanında tutmaya çalışırken, Davutoğlu ile birlikte hareket eden isimler için ihraç kartını ortaya koydu. Diğer taraftan Erdoğan, Babacan'ın adeta siyasi danışmanlığını yapan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile de doğrudan polemiğe girmiyor. Peki neden?

"Saadet ile yola devam edileceği söyleniyor"

AK Parti tabanında bu soruma yanıt aradığımda şunu gördüm:Davutoğlu'nun, AK Parti'nin “fabrika ayarlarından” uzaklaştığı iddia edilen yıllarda Genel Başkanlık ve Başbakanlık yapması, AK Parti tabanında “hepimiz buradaydık” tepkisine neden oluyor.Bu nedenle Davutoğlu'nun AK Parti tabanından pay kapacak yeni bir parti kurmasının zor olacağı yorumu yapılıyor. Bu yorumu yapanlar, Davutoğlu'nun yeni bir parti kurmak yerine Babacan'ın kurması beklenen partiyle ya da Milli Görüş'ün mirasçısı Saadet Partisi'yle yoluna devam edeceğini de söylüyor. Buna karşın Abdullah Gül ile Ali Babacan'ın birlikte hareket ettiği isimler, eleştirilerini AK Parti içindeyken dile getirdiklerini, eleştirdikleri konularda adım atılmaması üzerine partiden fiilen uzaklaştıklarını ya da dışlandıklarını, bu nedenle de yollarını ayırmak zorunda kaldıklarını söylüyorlar."