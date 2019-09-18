Kulisleri sallayacak açıklamayı yaptı! İşte Binali Yıldırım'ın yeni görevi

Yeni dönemin şifrelerini ele alan Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 'Erdoğan, kutuplaştırıcı siyaset tarzından kucaklayıcı siyaset tarzına yöneldi' diye yazdı. Öte yandan 4 adet zırhlı mercedes alındığını ve bunun 4 Cumhurbaşkanı yardımcısına işaret ettiğini belirtti.

Uzun zamadır konuşulan kabinede değişikliklerli ele aldığı yazısında Abdulkadir Selvi, Türkiye siyasetinin içerisinde bulunduğu ittifak ortamı gereği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'siyaset tarzında değişiklikler meydana geleceğini' savundu.

Selvi, Binali Yıldırım'ın kulislerde 'Yatırımlardan sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı' olacağının konuşulduğunu aktardı.

"Erdoğan, kutuplaştırıcı siyaset tarzından kucaklayıcı siyaset tarzına yöneldi" ifadelerini kullanan Selvi, iddiasını ise şu ifadelerle gerekçelendirdi:

CHP’li belediye başkanlarıyla yapılan toplantı bunun başlangıcıydı.

CHP’li bir belediye başkanı, “Bakanlar Kurulu üyelerini karşımıza dizdi. Başkanların ne sorunu varsa not alacaksınız, çözeceksiniz dedi. Başka ne bekleriz” demişti.

Erdoğan’ın iktidar, muhalefet ayrımı yapmadan tüm belediye başkanlarını davet etmesi kamuoyu tarafından da olumlu karşılandı. Erdoğan bir adım daha attı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bir araya geldi. Karamollaoğlu “Ucu açık bir görüşmeydi. İki saat konuştuk. Üç saat de sürebilirdi” dedi. Erdoğan’ın daha önceki görüşmelerinden farklı bulduğunu söyledi. 30 Ağustos resepsiyonunda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile sohbeti de bu zincire eklemek gerekiyor. Bu adımların siyasi sonuçları ileride görülecek."

"Yıldırım, 'Yatırımlardan sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı' olacak"

Binali Yıldırım'ın 'Cumhurbaşkanı yardımcılığının neredeyse kabullenildiğini' belirten Selvi, Yıldırım'ın 'Yatırımlardan sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı' olacağının konuşulduğunu aktardı:

Siyasette bazı şeyler semboller üzerinden okunuyor. Kısa bir süre önce Cumhurbaşkanlığı’na Almanya’dan 4 adet Mercedes alındı. Bu araçların zırhlı olduğu söyleniyor.

Kulislerde, 'Yeni kabinede 4 başkan yardımcısı olacak zırhlı Mercedes’ler 4 başkan yardımcısı için alındı' şeklinde değerlendirmeler yapılıyor.

Kabine değişikliği

Kabine değişikliğinin kısa sürede olmayacağı anlaşıldı ama AK Parti’deki değişiklikle ilgili beklenti sürüyor. Bugün MKYK toplantısı var. Değişiklik beklentisi var ama çok güçlü değil. İlk başlarda 5-6 genel başkan yardımcısının değişebileceği konuşuluyordu. Ama kabine değişikliği ile yakın tarihlerde yapıldığı için partideki beklentinin de dozu düştü.