0553 313 94 23

Kulisleri sallayacak açıklamayı yaptı! İşte Binali Yıldırım'ın yeni görevi

Yerel seçimlerde AK Parti'nin İstanbul adayı olan İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın yeni göreviyle ilgili olarak dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

18 Eylül 2019 Çarşamba 10:26
Kulisleri sallayacak açıklamayı yaptı! İşte Binali Yıldırım'ın yeni görevi

Yeni dönemin şifrelerini ele alan Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 'Erdoğan, kutuplaştırıcı siyaset tarzından kucaklayıcı siyaset tarzına yöneldi' diye yazdı. Öte yandan 4 adet zırhlı mercedes alındığını ve bunun 4 Cumhurbaşkanı yardımcısına işaret ettiğini belirtti.

Uzun zamadır konuşulan kabinede değişikliklerli ele aldığı yazısında Abdulkadir Selvi, Türkiye siyasetinin içerisinde bulunduğu ittifak ortamı gereği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'siyaset tarzında değişiklikler meydana geleceğini' savundu.

Selvi, Binali Yıldırım'ın kulislerde 'Yatırımlardan sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı' olacağının konuşulduğunu aktardı.

"Erdoğan, kutuplaştırıcı siyaset tarzından kucaklayıcı siyaset tarzına yöneldi" ifadelerini kullanan Selvi, iddiasını ise şu ifadelerle gerekçelendirdi:

CHP’li belediye başkanlarıyla yapılan toplantı bunun başlangıcıydı.

CHP’li bir belediye başkanı, “Bakanlar Kurulu üyelerini karşımıza dizdi. Başkanların ne sorunu varsa not alacaksınız, çözeceksiniz dedi. Başka ne bekleriz” demişti.

Erdoğan’ın iktidar, muhalefet ayrımı yapmadan tüm belediye başkanlarını davet etmesi kamuoyu tarafından da olumlu karşılandı. Erdoğan bir adım daha attı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bir araya geldi. Karamollaoğlu “Ucu açık bir görüşmeydi. İki saat konuştuk. Üç saat de sürebilirdi” dedi. Erdoğan’ın daha önceki görüşmelerinden farklı bulduğunu söyledi. 30 Ağustos resepsiyonunda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile sohbeti de bu zincire eklemek gerekiyor. Bu adımların siyasi sonuçları ileride görülecek."

"Yıldırım, 'Yatırımlardan sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı' olacak"

Binali Yıldırım'ın 'Cumhurbaşkanı yardımcılığının neredeyse kabullenildiğini' belirten Selvi, Yıldırım'ın 'Yatırımlardan sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı' olacağının konuşulduğunu aktardı:

Siyasette bazı şeyler semboller üzerinden okunuyor. Kısa bir süre önce Cumhurbaşkanlığı’na Almanya’dan 4 adet Mercedes alındı. Bu araçların zırhlı olduğu söyleniyor.

Kulislerde, 'Yeni kabinede 4 başkan yardımcısı olacak zırhlı Mercedes’ler 4 başkan yardımcısı için alındı' şeklinde değerlendirmeler yapılıyor.

Kabine değişikliği

Kabine değişikliğinin kısa sürede olmayacağı anlaşıldı ama AK Parti’deki değişiklikle ilgili beklenti sürüyor. Bugün MKYK toplantısı var. Değişiklik beklentisi var ama çok güçlü değil. İlk başlarda 5-6 genel başkan yardımcısının değişebileceği konuşuluyordu. Ama kabine değişikliği ile yakın tarihlerde yapıldığı için partideki beklentinin de dozu düştü.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Eylül 2019 Çarşamba 10:26
  1. Binali Yıldırım
  2. Binali Yıldırım yeni görevi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    HDP'li bir belediyeye daha kayyım atandı
    1. HDP'li bir belediyeye daha kayyım atandı
    2. Pençe-3 Operasyonu'nda yen gelişme!..
    3. Kritik anlar! S-400’ler ateşlendi
    4. İstanbul Valiliği açıkladı:315 tanesi..
    5. AK Parti'den istifa eden isme zor..
    6. KYK burs kredi borçları siliniyor mu?
    7. Korkutan açıklama: 36 saat içinde 80..
    8. Teknofest, milli teknoloji hamlesinin..
    9. Kuveyt Türk’ten konut ve araç..
    10. Aksaray'da seyir halindeki araç alev..
    11. Belediye personel alım başvurusu İŞKUR..
    12. Mahkemeden emsal karar! Eşinin saçını..
    13. TUS sonuçları açıklandı
    14. Yıldız Holding’ten satış açıklaması
    15. TMSF, MİLSOFT’u SSTEK’a sattı
    16. Saadet'ten af açıklaması! 'Erdoğan..
    17. ‘Hangi Gümüşsuyu’ ile yeniden ‘zirve’..
    18. Lüks oteller için A’dan Z’ye yarış
    19. Fransa'dan sürpriz Suudi Arabistan..
    20. Kulisleri sallayacak açıklamayı yaptı!..
    21. Piyasa canlanacak konut satışları..
    22. Üroloji hangi hastalara bakar?..
    23. Temel Karamollaoğlu’ndan Selahattin..
    24. EmlakBank Altın Katılma Hesabı’nı..
    25. Bakanlık özel ekip kurdu kot oyununu..
    26. Kahvaltılık sirkeli domates turşusu..
    27. Eminevim’e istihdam ve ekonomiye katkı..
    28. Bakan açıkladı! 'Yol haritamızı..
    29. Eğitimi engellemenin mazereti yoktur
    30. Yeni partiye katılacak bir isim daha..
    Babacan ve Davutoğlu sonrası bir isim daha AK Parti'den istifa etti!
    Babacan ve Davutoğlu sonrası bir isim daha AK Parti'den istifa etti!
    Üst düzey isim yeniakit.com.tr’ye açıkladı! İşte AK Parti’deki üye düşüşünün arkasındaki gerçek
    Üst düzey isim yeniakit.com.tr’ye açıkladı! İşte AK Parti’deki üye düşüşünün arkasındaki gerçek
    Kral Selman'dan çok konuşulacak çıkış: Onlar sadece bizi vurmadı
    Kral Selman'dan çok konuşulacak çıkış: Onlar sadece bizi vurmadı
    Erdoğan 3'lü zirvede tarih verdi: Sonuca ulaşamazsak....
    Erdoğan 3'lü zirvede tarih verdi: Sonuca ulaşamazsak....
    DAEŞ'ten Türkiye'ye küstah saldırı tehdidi! O üç ilin ismini verdiler
    DAEŞ'ten Türkiye'ye küstah saldırı tehdidi! O üç ilin ismini verdiler

    Günün Karikatürü

    18 Eylul 2019
    Türkiye harekete geçti! Dev gözdağı...
    Türkiye harekete geçti! Dev gözdağı...
    Bölgede gerilim tırmanıyor! İran askerleri öldürüldü
    Bölgede gerilim tırmanıyor! İran askerleri öldürüldü