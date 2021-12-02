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Siyaset Kulisleri hareketlendiren iddia! Kaftancıoğlu ve Babacan gizli...
Siyaset

Kulisleri hareketlendiren iddia! Kaftancıoğlu ve Babacan gizli...

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile 30 Kasım'da gizli bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 12:13:00 -
Kulisleri hareketlendiren iddia! Kaftancıoğlu ve Babacan gizli...

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile gizli bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi. Edinilen bilgiye göre, görüşmede Babacan'ın kendi adaylık durumunu yokladığı belirtiliyor.

Kaftancıoğlu ve Babacan'dan gizli görüşme

Hürriyet Gazetesi yazarı Yalçın Bayer bugün bomba bir iddiayı gündeme getirdi. Bayer, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, geçen 30 Kasım sabahı Ankara Bilkent Oteli’nde baş başa sürpriz bir görüşme yaptığını iddia etti. Kılıçdaroğlu'nun haberinin olup olmadığı bilinmeyen görüşmede, Ali Babacan'ın kendi adaylığı için bir yoklama yaptığı belirtiliyor

Kaftancıoğlu ve İmamoğlu, Gül ile de görüşmüştü

Öte yandan basını yansıyan iddialara göre, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun geçtiğimiz ay eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile de Nişantaşı'nda bir otelde gizli bir görüşme gerçekleştirdiği öne sürülmüştü. Peş peşe gerçekleşen gizli görüşmelerin sonucunda ne çıkacağı önümüzdeki günlerde belli olacak.

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Yorumlar

Millet

Bana arkadaşını söyle, senin kim olduğunu söyleyeyim. İblisin talim ettiği yola minnet edenlere yuh olsun. İblisin dostu iblistir.
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Vanlı mehmet

Bunlar kimlerle görüşürde görüşsün bu millet terörist ve vatan hainlerini seçecek kadar ahmak veya geri zekalı degildir bu ülke nin insanlar PKK ya destek verenleri unutacak kadar bunak degildir.
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