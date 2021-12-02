Kulisleri hareketlendiren iddia! Kaftancıoğlu ve Babacan gizli...

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile gizli bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi. Edinilen bilgiye göre, görüşmede Babacan'ın kendi adaylık durumunu yokladığı belirtiliyor.

Kaftancıoğlu ve Babacan'dan gizli görüşme

Hürriyet Gazetesi yazarı Yalçın Bayer bugün bomba bir iddiayı gündeme getirdi. Bayer, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, geçen 30 Kasım sabahı Ankara Bilkent Oteli’nde baş başa sürpriz bir görüşme yaptığını iddia etti. Kılıçdaroğlu'nun haberinin olup olmadığı bilinmeyen görüşmede, Ali Babacan'ın kendi adaylığı için bir yoklama yaptığı belirtiliyor

Kaftancıoğlu ve İmamoğlu, Gül ile de görüşmüştü

Öte yandan basını yansıyan iddialara göre, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun geçtiğimiz ay eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile de Nişantaşı'nda bir otelde gizli bir görüşme gerçekleştirdiği öne sürülmüştü. Peş peşe gerçekleşen gizli görüşmelerin sonucunda ne çıkacağı önümüzdeki günlerde belli olacak.