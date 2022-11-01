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Siyaset Kulislere bomba gibi düşen iddia! "Kızının ardından Deniz Baykal da CHP'den istifa edebilir"
Siyaset

Kulislere bomba gibi düşen iddia! "Kızının ardından Deniz Baykal da CHP'den istifa edebilir"

Aslı Baykal'ın CHP'den istifa etmesinin ardından CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın da partisinden istifa edeceği iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-01 16:56:44 - 2022-11-01 16:56:43
Kulislere bomba gibi düşen iddia! "Kızının ardından Deniz Baykal da CHP'den istifa edebilir"

 Yeniakit.com.tr 

CHP'ye yakın gazeteci Şaban Sevinç, Deniz Baykal'ın partisinden istifa edebileceğini söyledi.

Baykal'ın kızı Aslı Baykal, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Baykal, istifa nedenini soran gazetecilere, "Gördüğüm lüzum üzerine" cevabını verdi.

"Kılıçdaroğlu'nun politikalarından rahatsız"

TV 100 canlı yayınına katılan Şaban Sevinç, kulisleri hareketlendiren bir iddia ortaya attı.

"Deniz Baykal’a en yakın isimlerden biri ‘CHP’den istifa ederse şaşırmam’ dedi." ifadesini kullanan Sevinç, Baykal'ın Kılıçdaroğlu'nun politikalarından rahatsız olduğunu söyledi.

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