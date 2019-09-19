Kulislerden yüksek sesler! Binali Yıldırım’ın makam odası hazırlanıyor

AK Partili Milletvekili Binali Yıldırım, Meclis Başkanlığı görevini bırakarak partisinin İstanbul Belediye başkan adayı olarak seçimlere girmişti.

Binali Yıldırım'ın Meclis başkanlığı görevine mi döneceği yoksa Cumhurbaşkanlığı'nda mı görev alacağı merak konusu olmuştu. Öte yandan Binali Yıldırım'ın kabine de de görev alabileceği iddiaları gündeme gelmişti.

Yeni görev Külliye’de

Binali Yıldırım'ın yeni görev yerinin Cumhurbaşkanlığı'na daha yakın olduğu Ankara kulislerinde daha yüksek sesle dile getirilmeye başlandı.

Yıldırım'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki odasının hazırlandığı belirtilirken, Binali Yıldırım'ın Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevine getirileceği belirtildi.

Yıldırım'ın, Fuat Oktay'la birlikte ikinci bir yardımcı olarak bu görevi yürüteceği öğrenildi. Anayasaya göre Cumhurbaşkanı birden daha fazla cumhurbaşkanı yardımcısı atayabiliyor.

Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde ant içiyorlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakan olarak atandıklarında üyelikleri ise sona eriyor.