0553 313 94 23

Kulislerden yüksek sesler! Binali Yıldırım’ın makam odası hazırlanıyor

Yerel seçimlerde AK Parti'nin İstanbul adayı olan İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın yeni yasama döneminin açılmasıyla birlikte Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanacağı iddia edildi.

19 Eylül 2019 Perşembe 14:47
Kulislerden yüksek sesler! Binali Yıldırım’ın makam odası hazırlanıyor

AK Partili Milletvekili Binali Yıldırım, Meclis Başkanlığı görevini bırakarak partisinin İstanbul Belediye başkan adayı olarak seçimlere girmişti.

Binali Yıldırım'ın Meclis başkanlığı görevine mi döneceği yoksa Cumhurbaşkanlığı'nda mı görev alacağı merak konusu olmuştu. Öte yandan Binali Yıldırım'ın kabine de de görev alabileceği iddiaları gündeme gelmişti.

Yeni görev Külliye’de

Binali Yıldırım'ın yeni görev yerinin Cumhurbaşkanlığı'na daha yakın olduğu Ankara kulislerinde daha yüksek sesle dile getirilmeye başlandı.

Yıldırım'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki odasının hazırlandığı belirtilirken, Binali Yıldırım'ın Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevine getirileceği belirtildi.

Yıldırım'ın, Fuat Oktay'la birlikte ikinci bir yardımcı olarak bu görevi yürüteceği öğrenildi. Anayasaya göre Cumhurbaşkanı birden daha fazla cumhurbaşkanı yardımcısı atayabiliyor.

Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde ant içiyorlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakan olarak atandıklarında üyelikleri ise sona eriyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 14:47
  1. İstanbul
  2. AK Partili Milletvekili Binali Yıldırım
  3. Meclis Başkanlığı
  4. Ankara
  5. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
  6. Fuat Oktay
  7. Türkiye Büyük Millet Meclisi
  8. cumhurbaşkanlığı yardımcısı
  9. Anayasaya

YORUM YAZ

  • HakanHakan35 dk önce
    SAKA GIBI AK PARTIYE O KADAR YENILGI YASATAN ARTIK TORUNLARINI SEVSIN
  • AbdullahAbdullah41 dk önce
    Adamı millet istemiyor ki. Hayatı boyunca atamayla biryerlere gelmiş biri. İnsan her seçimi kaybeder mi ya?

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Sergen Yalçın: G.Saray'ı yenmek için her şeyi yapacağız
  1. Sergen Yalçın: G.Saray'ı yenmek için..
  2. AK Partili belediye CHP'li vekilin..
  3. Mansur Yavaş hakim karşısında hesap..
  4. 2019 Teknofest ne zaman sona erecek?
  5. Dün Başkan Erdoğan ile görüşen Şamil..
  6. Kayserispor'dan "vefa" çağrısı
  7. Fenerbahçe'de Moses ve Isla sevinci!
  8. ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den..
  9. Bölüm başı 270 bin isteyen Kıvanç..
  10. Adalet Bakanı Gül'den şehit arkadaşına..
  11. Meteoroloji'den 'kimyasal' yağmuruyla..
  12. Evini soyan maskeli hırsızın kim..
  13. EYT çıkıyor mu?
  14. EYT çıkıyor müjdesi Erdoğan EYT..
  15. Şehit Eren Bülbül’ün annesinden HDP..
  16. Japonya'nın en zengin insanı Yanai:..
  17. Çanakkale'de 102 göçmen yakalandı
  18. Küçükçekmece'de korkutan yangın
  19. Galatasaray 26 maç sonra gol yemedi
  20. Eski CHP Kırşehir İl Başkanı kalp..
İYİ Partili Lütfü Türkkan'dan çok konuşulacak sözler: CHP'li isim bize bir mail attı...
İYİ Partili Lütfü Türkkan'dan çok konuşulacak sözler: CHP'li isim bize bir mail attı...
Husiler'den 'Erdoğan' açıklaması!
Husiler'den 'Erdoğan' açıklaması!
Erdoğan açıkladı: Bir zam daha yapacağız!
Erdoğan açıkladı: Bir zam daha yapacağız!
İSPARK görevlisinden 'Boş yer var mı?' diyen araç sahibine skandal cevap: "Gabar'da var, Kato'da var"
İSPARK görevlisinden 'Boş yer var mı?' diyen araç sahibine skandal cevap: "Gabar'da var, Kato'da var"
Almanya'dan '15 Temmuz' itirafı! Açık açık söyledi
Almanya'dan '15 Temmuz' itirafı! Açık açık söyledi

Günün Karikatürü

19 Eylul 2019
Davutoğlu’nun yeni parti binasının kirasını kimler ödüyor?
Davutoğlu’nun yeni parti binasının kirasını kimler ödüyor?
"TİKTOK” kullananlara geçmiş olsun!
"TİKTOK” kullananlara geçmiş olsun!