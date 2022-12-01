Kulislerde bu konuşuluyor! Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanlığı adaylığından çekiliyor

Gazeteci Şaban Sevinç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili gündem olacak açıklamalarda bulundu.

Hadi Özışık’ın Youtube kanalında görüşlerini aktaran Sevinç;

“Benim gördüğüm altılı masada bir cumhurbaşkanlığı için isim sıkıntısı yok. Sayın Kılıçdaroğlu aday adayı olarak görünüyor, Mansur Yavaş aday adayı olarak görünüyor, İmamoğlu aday adayı olarak görünüyor. İsimleri bu kadar tartışılmayan İlhan Kesici var, Abdullatif Şener var dolayısıyla en az beş aday adayı masanın ortak adayı olmak için kamuoyunda tartışılıyor. Bunlardan birisine bu top gidecek ama ben şunu görüyorum sayın Kılıçdaroğlu hem masanın kurucusu hem ana muhalefet partisi genel başkanı olması hasebiyle tabi önümüzdeki seçimlerde Ak Parti iktidarını sandıkta yenmek için en fazla sorumluluk hisseden kişi. Dolayısıyla kendi adı üzerinde altılı masada bir mutabakat sağlanamaz ise ki sağlanamayacağı görülüyor. İyi Parti (Kılıçdaroğlu kazanamaz) itirazını hala sürdürüyor. Sayın Kılıçdaroğlu çekilecektir. Ben sayın Kılıçdaroğlu’nun, tanıdığım bildiğim kadarıyla hem de altılı masadan aldığım bilgiler çerçevesinde adaylıktan çekileceğine inanıyorum. Sayın Kılıçdaroğlu’nun önümüzdeki haftalarda aday olmaktan, aday adayı gibi görünmekten yavaş yavaş çekileceğini düşünüyorum. Aralık ayının on dördünde altılı masanın bir toplantısı olacak, iki hafta kadar sonra. O toplantıya kadar Kılıçdaroğlu’nun aday olmayacağı ya da adaylıktan vaz geçtiği yönünde bir işaret gelebilir.” dedi.

Kılıçdaroğlu feragat edecek!

Program sunucusu Hadi Özışık’ın “Bu çevreden edindiğin bir kulis bilgisi mi?” sorusuna ise, “Çevreden edindiğim izlenim ve bilgi diyebiliriz. Çünkü bazı CHP yöneticileri de mesela Özgür Özel, Hande Fırat’a verdiği mülakatta da ‘genel başkanımız feragat etmesini bilir’ demişti. İsmini vermek istemiyorum CHP’nin üst düzey bir yöneticisi ile yaptığım görüşmede kendisi ‘tartışmalara bakmayın, genel başkanın cumhurbaşkanlığı adayı olacağına bakmayın, siyaset çok dinamik bir şeydir, bir iki hafta içinde çok önemli şeyler olabilir’ diyerek sayın Kılıçdaroğlu’nun feragat edebileceğini söylemişti.

CHP yöneticileri, masada en güçlü ikinci parti olan İyi Parti’nin bir onayı olmadan, direnç gösterirken, yanlış ve riskli bulurken sayın Kılıçdaroğlu’nun ben aday olacağım diye direteceğine de ihtimal vermiyorlar.” dedi.