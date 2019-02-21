Kulislerde bomba etkisi yapacak! İstanbul, Ankara, İzmir... Son anket sonuçları açıklandı

Ada Araştırma Şirketi, 31 Mart yerel seçimleri için 10-17 Şubat tarihleri arasında 6 büyükşehiri kapsayan anket çalışması yaptı. Anket çalışmasında, AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Mehmet Özhaseki ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ipi göğüslüyor.

Anket çalışması, seçmenin yerel seçim gündemini nasıl değerlendirdikleri, gündemdeki olayları nasıl algıladıkları, Mart ayında yapılacak yerel seçimlerine yönelik parti tercihleri, parti tercih kriterlerini ve aday tercih kriterlerini ölçmek ve değerlendirmek için gerçekleştirildi. Araştırma örnekleminin, demografik bilgilere göre dağılımında TÜİK verileri, lokasyon dağılımında ise genel seçimlerdeki seçmen sayısı baz alındı.

Yüzde 66,7'lik kesim oy vereceği parti ya da adayını kesinleştirdiğini belirtirken, sandık başında karar veririm diyen kesim 6,2 oldu. Son gece karar veririm diyen yüzdelik dilim ise 4,8 oranında oldu.

İstanbul'da Binali Yıldırım ipi göğüslüyor

Araştırmada, vatandaşa 'Bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verecekleri' soruldu.

Yüzde 40,6'lık kesim AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım, yüzde 36,2'lik kesim CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu dedi.

Ankara'da da AK Parti'nin adayı ilk sırada

'Bugün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verecekleri' sorulan vatandaşlardan yüzde 48,6'lık kesim AK Parti'nin adayı Mehmet Özhaseki, yüzde 47,9'luk kesim ise 'CHP'nin adayı Mansur Yavaş' dedi.

İzmir ve Adana'da durum

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer'in yüzde 40,9, AK Parti'nin adayı Nihat Zeybekci'nin ise yüzde 28,9 oy alacağı öngörüldü.

Anket çalışmasında, Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayıHüseyin Sözlü'nün yüzde 37,4, CHP'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterdiği Zeydan Karalar'ın ise 40,6 oy alacağı öngörüldü.