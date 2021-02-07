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Ekonomi Küle: Yabancı yatırımcıya gelişmiş ülkeler düzeyinde ortam sağlanıyor
Ekonomi

Küle: Yabancı yatırımcıya gelişmiş ülkeler düzeyinde ortam sağlanıyor

Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle, rekabet hukukunun uygulanması açısından Türkiye’de yabancı yatırımcıya gelişmiş ülkeler düzeyinde ortam sağlandığını ifade etti.

Yeniakit Publisher
2021-02-07 13:51:00 -
Küle: Yabancı yatırımcıya gelişmiş ülkeler düzeyinde ortam sağlanıyor

Küle, Türkiye’nin genç ve dinamik nüfusu, kozmopolit kültürü, zengin doğal kaynakları, güçlü hukuki ve kurumsal altyapısıyla yatırımlar için eşsiz bir ortam sunduğunu söyledi.

Tüm dünya aynı

Herhangi bir yatırım kararı için dikkate alınan birincil unsurun “belirlilik” olduğunu ifade eden Küle, yatırımcıların, özellikle risk alarak belli bir teknik bilgi veya avantajı kullanacakları zaman, optimal sonuçları engelleyecek belirsizliklerle, işlem maliyetleriyle karşılaşmak istemediklerini dile getirdi. Rekabet hukuku rejimlerinin bazı nüanslar dışında evrensel olduğuna dikkati çeken Küle, “Liberal ekonomik sistem bugün üzerinde uzlaşılan bir sistem olduğundan ve bu sistemlerde ekonominin koordinasyonu tarafsız, teknokratik, verimlilik ve etkinlik esasına dayalı olarak bağımsız çalışan kurumlarca sağlandığından, marjinal birkaç istisna bölge haricinde tüm dünya aynı iktisadi prensiplere göre işlemektedir” diye konuştu.

Eşit şartlar

Yatırımcıların yatırım kararlarını belirlerken rekabet hukuku kurallarını etkili şekilde uygulayan bir rekabet otoritesinin varlığının da dikkate alınan unsurlardan biri olduğunu vurgulayan Küle, şu değerlendirmelerde bulundu: “Bu durum, ilgili ülkedeki kamu otoriteleri tarafından piyasalarda faaliyet gösteren tüm teşebbüslere eşit şartlar sunulacağı, yerel teşebbüslere ayrımcı davranılmayacağı yönünde yatırımcıya güven vermekte ve böylece ülkeye yabancı yatırımcıların girişine katkı sağlamaktadır. Biz Rekabet Kurumu olarak, ülkemizin kalkınması için ihtiyaç duyduğu doğrudan yabancı yatırımlar için uygun ortam yaratılması hususunda da üzerimize düşen görevi titizlikle gerçekleştirmekteyiz.”

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