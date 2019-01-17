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Küle dönen evdeki 91 yaşındaki kadın, yangın enkazında aranıyor

Kastamonu'nun Abana ilçesine bağlı Denizbükü köyünde bulunan bir evde çıkan ve evi kullanılamaz hale getiren yangında, içeride bulunduğu tahmin edilen 91 yaşındaki kadın, yanan evin enkazında aranıyor.

17 Ocak 2019 Perşembe 15:05
Küle dönen evdeki 91 yaşındaki kadın, yangın enkazında aranıyor

Kastamonu'nun Abana ilçesinde ahşap ev, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Yangın sırasında evde olduğu tahmin edilen Ayişe Çölmek (91) için, enkazda arama başlatıldı.

Abana ilçesine bağlı Denizbükü köyünde yaşayan Ayişe Çölmek'in tek başına yaşadığı ahşap evde, sabah saatlerinde yangın çıktı. Köy sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında ev, kullanılmaz hale geldi.

İtfaiye ve jandarma, yangın sırasında evde olduğu tahmin edilen Ayişe Çölmek'e ulaşabilmek için enkazda arama başlattı.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 15:05
  1. Kastamonu
  2. Abana
  3. Denizbükü Köyü
  4. Ayişe Çölmek
  5. Yangın
  6. Yaşlı kadın enkazda aranıyor

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