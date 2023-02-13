Külçe külçe, çılgınlar gibi altın toplamaya başladılar! Herkes şaşkın

Rusya'da külçe altın talebinde beş kat artış yaşandığı açıklandı. Dünya Altın Konseyi verilerine göre,2022 yılında Rusya'nın altın rezervi ve artışı hakkında açıklama yapıldı.

Dünyanın altın talebini adeta fark atarak geçen Rusya'da rezerv ve talep 2022 yılında 5 kat artış gösterdi. Dünya Altın Konseyi verilerine göre,2022 yılında Rusya'nın altın rezervi ve artışı hakkında açıklama yapıldı.

Rusya neden külçe külçe altın alıyor? Rekor artış- Altın alımında liderler Çin, Almanya ve Hindistan olarak kaydedilirken, uzmanlar jeopolitik istikrarsızlık nedeniyle altına olan talebin arttığını vurguladı.

Uzmanlara göre ülkelerin merkez bankalarının yoğun altın talepleri, ABD ve Batı ülkelerinin mali yaptırımları nedeniyle dolar ve euronun daha az güvenli hale geldiğini kanıtlarken, özel yatırımcılar döviz sıkıntısı nedeniyle fonlarını altın alarak kurtarmaya çalıştı.

Sonuç olarak değerli metalin popülaritesinde keskin artış yaşandığına vurgu yapan uzmanlar, aynı zamanda altını saklamanın bazı yatırımcılar için sorun olabileceğini, birçok bireysel yatırımcının altının bir ayakkabı kutusunda saklanamayacağını anlamadığını söylüyor.