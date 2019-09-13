Kulalı sanatçı ilçesini tanıtmak için klip çekti

Manisa’nın Kula ilçesinde mahalli sanatçı Sami Dinç, ilçesini tanıtmak amacıyla Kula’nın çeşitli mekanlarında klip çekti.

Kula ilçesinde ilçe halkı tarafından oldukça sevilen bir isim olan mahalli sanatçı Sami Dinç, bugüne kadar yaptığı projelerine bir yenisini daha ekledi. Geçtiğimiz haziran ayında ilk kez bir klipte yer alarak Ege yöresine ait bir eseri seslendiren mahalli sanatçı Sami Dinç, yeni bir proje ile yine gündeme geldi. Cihat Kıtır’ın yönetmenliğinde Kula’ya özgü bir şarkı olan ‘Kula’da sevdiği Kula’ adlı esere klip çeken Dinç, Kula’da ve çevre il ve ilçelerde göstermiş olduğu performansla oldukça tanınan bir isim haline geldi.

Bugüne kadar çeşitli kasetler çıkararak Ege yöresine ait eserleri seslendirdiğini dile getiren mahalli sanatçı Sami Dinç, ikinci kez bir klipte yer aldığını söyledi. Yönetmenliğini Cihat Kıtır’ın yaptığı ve Anita Yolchuzadeh ile Enes Macun’un oynadığı kliple sosyal medyada büyük beğeni toplayan Sami Dinç, “Kısa bir zamanda ikinci klibimizi de çektik. Gecesini gündüzüne katarak çaba sarf eden yönetmenim Cihat Kıtır’a emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. İlk çektiğimiz klip, bir Eşme türküsü idi. Şimdi çektiğimiz klip ise, sözleri rahmetli Karacaoğlan’a ait ‘Kula da sevdiğim Kula’ isimli türkü. İnşallah emek verdiğimiz klibimiz vatandaşlarımız tarafından beğenilir. Ayrıca bize desteklerinizi de bekliyoruz. Yakın zamanda üçüncü bir klip de sizlere sürpriz olacak. Yeni klibimizin çalışmalarını da yönetmenim Cihat Kıtır kardeşime bırakıyorum. İlerleyen zamanda sürpriz üçüncü kliple sizlerle birlikte olacağız. Tamamen Kula’da çekilen ve Kula’da çalınıp söylenen, kendi sazlarımız, kendi enstrümanlarımız ve kendi emeklerimiz ile ortaya çıkardığımız klip güzel oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.