Kulak temizlerken dikkat edilmesi gerekenler

Pek çok kişi kulak temizliği için pamuklu çubuklar, kürdan ya da bunlara benzer sert ve sivri eşyalar kullanıyor. Bu cisimlerle kulağın içindeki salgının giderileceği düşüncesi oldukça yanlıştır. Farklı bir cisim kulağa girdiğinde, kulak sıvısını artırır, kendini korumaya almaya çalışır. Zaten bu nedenle kulakta kir oluşur. Dışarıdan gelen cisimler, içeriye zarar vermesin diye, kulakta salgı oluşumu tetiklenir.

Kulak, kendini temizleme mekanizmasına sahiptir. Yabancı bir cisimle karşılaştığında, artırdığı salgı ile, bu cismin çıkmasını sağlar. Kulak temizleme çubuklarıyla yapılan temizlik, kiri içeriye itmeye yardımcı olur.

Kulak temizliği için; kulağınıza birkaç damla, kaynatıp ılıttığınız suyu damlatın. Kendiliğinden yumuşayarak çıkmasını bekleyin.

Bir diğer kulak temizleme tekniğide zeytinyağıdır. Ph dengesi oldukça iyi olan zeyştnyağını, 2 damla olacak şekilde kulağınıza damlatın ve yumuşamasını bekleyin. Bir süre sonra dış kısmını peçete yardımı ile temizleyebilirsiniz.