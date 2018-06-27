Kulak pamuğu kulak kirini temizler mi?

KULAK NASIL TEMİZLENMELİDİR?

ulağımızın dış kısmını peçete veya bir havlu ile temizlenebilir. Kulak çöpü, pamuğu kullanmak çok tehlikelidir. Cildin yapısına göre kulağın çok kirlenmesi, kulak tembelliğine ve kirin atılamamasına neden olabilir. Eğer bu durum çok sık ortaya çıkıyorsa 2-6 ay arasında kulakları temizletmek gerekir. Bazı sakıncalı durumlardan dolayı kulak yıkatma yapılmıyor. Genellikle vakum yöntemiyle kulaklar temizleniyor. Bu yöntem ağrılı değil basit bir tedavidir.

KULAK KİRİNİ HANGİ İLAÇLAR ENGELLER?

Kulak kiri, fizyolojik akıntılardan oluşur bunun için kiri engelleyecek bir ilaç yoktur fakat bazı damlalar kirin birikmesini önlemek ve daha rahat çıkmasını sağlamak için kullanılır.

Yasemin.com'dan alınmıştır.