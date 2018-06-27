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Kulak pamuğu kulak kirini temizler mi?

Her insanın kulağı az ya da çok kirlenir. Kir kulak kanalını tıkadığı zaman sesin kulak zarına ulaşmasını zorlaştırır. Böyle durumlarda kulakta işitme azlığı, kaşıntı ve ağrı sorunları ortaya çıkmaktadır.

27 Haziran 2018 Çarşamba 09:26
Kulak pamuğu kulak kirini temizler mi?

KULAK NASIL TEMİZLENMELİDİR?

ulağımızın dış kısmını peçete veya bir havlu ile temizlenebilir. Kulak çöpü, pamuğu kullanmak çok tehlikelidir. Cildin yapısına göre kulağın çok kirlenmesi, kulak tembelliğine ve kirin atılamamasına neden olabilir. Eğer bu durum çok sık ortaya çıkıyorsa 2-6 ay arasında kulakları temizletmek gerekir. Bazı sakıncalı durumlardan dolayı kulak yıkatma yapılmıyor. Genellikle vakum yöntemiyle kulaklar temizleniyor. Bu yöntem ağrılı değil basit bir tedavidir.

KULAK KİRİNİ HANGİ İLAÇLAR ENGELLER?

Kulak kiri, fizyolojik akıntılardan oluşur bunun için kiri engelleyecek bir ilaç yoktur fakat bazı damlalar kirin birikmesini önlemek ve daha rahat çıkmasını sağlamak için kullanılır.

 

 

 

 

 

 

Yasemin.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 09:26
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YORUM YAZ

  • CHP'li olma zoCHP'li olma zo18 sa önce
    Her Chp'li, hain Ermeni-pkk'li, Turk/islam dusmani degil. K.Kilicdaroglu'n meclise tasidigi pkk hem devletin hazinesinden yardim ve maaş aliyor hemde guvenlik guclerimizi katlediyor!? Bu durum vatanini, milletini seven CHP'liler icin de zordur.
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