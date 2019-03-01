0553 313 94 23

Kulak neden çınlar?

Kulak çınlaması herhangi bir dış etki olmaksızın duyulan seslerdir. Uğultu, çan sesi ya da fısıltı şeklinde duyulabilen bu sesler kimi zaman tek kimi zaman da her iki kulaktan kaynaklanıyormuş gibi hissedilebilir. Peki kulak neden çınlar? İşte yanıtı...

01 Mart 2019 Cuma 18:42
Kulak neden çınlar?

Kulak çınlaması herhangi bir dış etki olmaksızın duyulan seslerdir. Uğultu, çan sesi ya da fısıltı şeklinde duyulabilen bu sesler kimi zaman tek kimi zaman da her iki kulaktan kaynaklanıyormuş gibi hissedilebilir. Peki kulak neden çınlar? İşte yanıtı...

Yaşın ilerlemesiyle birlikte doğal olarak ortaya çıkan işitme kaybı, işitme sinirlerinin hassasiyetinin azalmasına ve kulak çınlamasına yol açar. Gençlerde ise sürekli gürültülü ortamlarda bulunmak, yüksek sesle ve kulaklıkla müzik dinlemek ya da gürültülü iş makinelerine yakın çalışmak gibi nedenlerden kaynaklanan işitme kaybı ve kulak çınlaması görülebilir.

Kulak neden çınlar?

İç kulaktaki hücrelerin hasar görmesi

İç kulakta bulunan ince tüyler, ses dalgalarına göre hareket eder ve kulak hücrelerini, beyinde ses olarak algılanacak bir elektrik sinyali yaymaları için harekete geçirir. Eğer kulaktaki bu tüyler zarar görmüşse, hücreler rastgele elektrik sinyali sızdırmaya başlar ve bu da çınlama olarak bize yansır.

Kulak kiri

Kulak salgısı, kirleri tutarak ve bakteri büyümesini yavaşlatarak kulak kanalını korumaya alır. Ancak doğal bir şekilde atılamayacak kadar çok kir biriktiğinde, işitme kaybı ya da kulak zarı tahrişi gibi nedenlerden dolayı kulak çınlaması meydana gelebilir.

Kulağı etkileyen hastalıklar

Her türlü enfeksiyon, orta kulak ve labirent iltihabı, sinüzit, alerji ve nezle, çınlama sebebi olabilir.

Kulak kemiğindeki değişimler:

Otoskleroz denilen orta kulak içindeki kemik eklemlerinin sertleşmesi, işitmeyi etkiler ve çınlamaya yol açabilir.

Meniere hastalığı:

Kulak çınlaması, anormal iç kulak sıvı basıncı nedeniyle iç kulakta oluşan meniere hastalığının erken bir habercisi olabilir.

Anemi

Kırmızı kan hücrelerinin azlığı nedeniyle bazı durumlarda kan incelerek, hızlı akar ve kulakta çınlama gelişir.

Akustik nöroma

Bu iyi huylu tümör, beyinden iç kulağa doğru ilerleyen, işitme ve dengeyi sağlayan, kafatası sinirinde ortaya çıkar. Genelde tek kulakta çınlama sebebidir.

İlaçlar

Romatizma, idrar söktürücü ya da antibiyotik gibi pek çok ilacın yan etkisi olarak kulak çınlaması şikayeti ortaya çıkabilir.

Hipertiroid

Tiroid bezinin çok çalışması, çınlamaya yol açabilir.

Baş ve boyun tümörleri

Baş ya da boyundaki damarlara baskı yapan tümör, kendini çınlamayla belli edebilir.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 18:42
  1. Kulak Çınlaması
  2. kulak çınlaması neden olur
  3. kulak çınlaması sebebi
  4. kulak çınlamasına ne iyi gelir
  5. Kulak çınlamasına karşı ne yapılmalı?
  6. Kulak çınlamasının yanında bu belirtiler varsa...
  7. Kulak çınlamasının nedenleri nelerdir?

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Konyaspor'da Göztepe maçı hazırlıkları
    1. Konyaspor'da Göztepe maçı hazırlıkları
    2. Türkiye'den Patriot açıklaması: Cevap..
    3. Tahminleri bir bir tutuyor: İstanbul..
    4. GÜNCELLEME - FETÖ şüphelilerini yurt..
    5. Almanya'nın Suudi Arabistan'a..
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan Artvin'de
    7. Adana Alparslan Türkeş Bilim ve..
    8. GÜNCELLEME 2 - Uludağ yolunda tur..
    9. Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji..
    10. 'Hocalı Soykırımı' sosyal medya..
    11. İdlib'de lokantaya saldırı: 7 ölü
    12. "Patriot konusunda müzakereler başladı"
    13. "Hep beraber kardeşçe, zenginleşerek..
    14. Pakistan, Hint pilotu ülkesine teslim..
    15. Seçim Güvenliği Toplantısı Vali Bilgin..
    16. İsrail askerleri Gazze sınırında 21..
    17. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:..
    18. TESKİ’den gerçeğini aratmayan tatbikat
    19. Suriye'nin İdlib ilinde bir lokantada..
    20. Süleymanpaşa Belediye Meclisi 6..
    21. Çermik'te öğretmenlerin gözaltına..
    22. İtfaiyenin tatbikatında görünmez kaza:..
    23. Eren Erdem'e 4 yıl 2 ay hapis
    24. Eski CHP milletvekili Eren Erdem’in..
    25. Ödemiş CHP’de Hamdi Halis dönemi..
    26. SMDK'den Suriye halkına acil yardım..
    27. KOSGEB girişimcilik sertifikaları..
    28. Fatih Altaylı anjiyo sonrası Canan..
    29. Eren Erdem'in cezası belli oldu
    30. Fatih'te "Hepimiz Meryemiz" yürüyüşü
    Saadet'in adayı 'kirli ittifakı' itiraf etti
    Saadet'in adayı 'kirli ittifakı' itiraf etti
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    Metiner'den sert tepki! 'Ne yapacaksanız yapın ama mertçe yapın!'
    Metiner'den sert tepki! 'Ne yapacaksanız yapın ama mertçe yapın!'

    Günün Karikatürü

    1 Mart 2019
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var