Kulak çınlaması herhangi bir dış etki olmaksızın duyulan seslerdir. Uğultu, çan sesi ya da fısıltı şeklinde duyulabilen bu sesler kimi zaman tek kimi zaman da her iki kulaktan kaynaklanıyormuş gibi hissedilebilir. Peki kulak neden çınlar? İşte yanıtı...

Yaşın ilerlemesiyle birlikte doğal olarak ortaya çıkan işitme kaybı, işitme sinirlerinin hassasiyetinin azalmasına ve kulak çınlamasına yol açar. Gençlerde ise sürekli gürültülü ortamlarda bulunmak, yüksek sesle ve kulaklıkla müzik dinlemek ya da gürültülü iş makinelerine yakın çalışmak gibi nedenlerden kaynaklanan işitme kaybı ve kulak çınlaması görülebilir.

Kulak neden çınlar?

İç kulaktaki hücrelerin hasar görmesi

İç kulakta bulunan ince tüyler, ses dalgalarına göre hareket eder ve kulak hücrelerini, beyinde ses olarak algılanacak bir elektrik sinyali yaymaları için harekete geçirir. Eğer kulaktaki bu tüyler zarar görmüşse, hücreler rastgele elektrik sinyali sızdırmaya başlar ve bu da çınlama olarak bize yansır.

Kulak kiri

Kulak salgısı, kirleri tutarak ve bakteri büyümesini yavaşlatarak kulak kanalını korumaya alır. Ancak doğal bir şekilde atılamayacak kadar çok kir biriktiğinde, işitme kaybı ya da kulak zarı tahrişi gibi nedenlerden dolayı kulak çınlaması meydana gelebilir.

Kulağı etkileyen hastalıklar

Her türlü enfeksiyon, orta kulak ve labirent iltihabı, sinüzit, alerji ve nezle, çınlama sebebi olabilir.

Kulak kemiğindeki değişimler:

Otoskleroz denilen orta kulak içindeki kemik eklemlerinin sertleşmesi, işitmeyi etkiler ve çınlamaya yol açabilir.

Meniere hastalığı:

Kulak çınlaması, anormal iç kulak sıvı basıncı nedeniyle iç kulakta oluşan meniere hastalığının erken bir habercisi olabilir.

Anemi

Kırmızı kan hücrelerinin azlığı nedeniyle bazı durumlarda kan incelerek, hızlı akar ve kulakta çınlama gelişir.

Akustik nöroma

Bu iyi huylu tümör, beyinden iç kulağa doğru ilerleyen, işitme ve dengeyi sağlayan, kafatası sinirinde ortaya çıkar. Genelde tek kulakta çınlama sebebidir.

İlaçlar

Romatizma, idrar söktürücü ya da antibiyotik gibi pek çok ilacın yan etkisi olarak kulak çınlaması şikayeti ortaya çıkabilir.

Hipertiroid

Tiroid bezinin çok çalışması, çınlamaya yol açabilir.

Baş ve boyun tümörleri

Baş ya da boyundaki damarlara baskı yapan tümör, kendini çınlamayla belli edebilir.