Kulak çınlamasının sebebi...

Kulak çınlamasının altında çoğunlukla basit, geçici ve iyi huylu sebepler yatıyor. Fakat ihmal edilmesi halinde başa büşük dertler açması kaçınılmaz. Onun için şu hatırlatmalarımıza lütfen iyi kulak verin. Çınlamanın başında ise iç kulak bölgesinde yer alan çok hassas olan işitme sinir uçlarındaki hasarlar geliyor.

Kulak kiri, kulak zarında sorunlar, kulak enfeksiyonları, alerjik nezle ile sinüzit gibi sorunlar sık ve düzeltilebilir sebepler arasında yer alıyor.

Kulak bölgesine travma, diyabet, tiroit bezi hastalıkları, tansiyon sorunları ve sigara da kulak çınlamasına yol açabiliyor.



Tümör olabilir mi!

Kulak çınlamasına aşağıda yer alan belirtilerden birkaçı, hatta biri bile eşlik ediyorsa, zaman kaybetmeden bir hekime başvurun.

Çınlamanın dirençli ve ilerleyici olması,

Baş ağrısı,

Bulantı ve kusma,

Baş dönmesi,

İşitme azlığı

Denge bozukluğu

Yüz felci gibi şikayetlerin de eklenmesi halinde mutlaka beyin cerrahi tarafınca da değerlendirilmesi gerekiyor.

Her on kişiden biri

İnce tiz bir cızırtı, bazen hışırtı, su gürültüsü ya da direkt çınlama… Kulak çınlaması ya da tıptaki adıyla ‘tinnitus’, hastaların kulaklarında ya da kafasının içinde duyduğunu ifade ettiği, normalde olmayan ses duyma olayı.

Ülkemizde ortalama her 100 kişiden 10’u hayatının bir döneminde kulak çınlama sorunuyla karşılaşıyor. Özellikle teknolojik gelişmeyle birlikte daha sık görülen bir sorun olarak karşımıza çıkıyor.

8. ve 7. sinirler

Beyin sapından çıkıp kulağa giden, 8. kafa siniri olarak bilinen "denge-işitme siniri" ile hemen yanı başındaki ve 7. kafa siniri olarak bilenen fasiyal sinir, ciddi tümörlerin etkisine maruz kalabiliyor.

Bu bölgenin en bilinen ve önemli tümörleri 8. sinirin kendi kılıfından çıkan iyi huylu tümörler..

Köşe tümörü

Bu tümörlerin çıkış yeri beyin sapı ile beyincik arası köşe olduğundan “köşe tümörü” olarak da bilinirler. Genellikle tek taraflı olurlar. Ancak ailesel sendromlarda çift taraflı da çıkabilme ihtimali oluyor.

Bu tümörler iyi huylu ve yavaş büyür olmalarına rağmen hassas yerleşimleri yüzünden erken zamanda bile kulak çınlamasının, işitme azlığının, denge bozukluğunun sebebi olabiliyorlar.

Yine aynı sinir hattında beyin zarından köken alan iyi huylu tümörler de kulak çınlama şikayetinin başka önemli suçluları olabiliyor.

Aynı bölgede daha nadir olmakla beraber başka tümörler de yine işitme-denge sinirine baskı yapabiliyor.

Erken tedavi

Bu tümörlerin, boyutları henüz küçükken tespit edilebilmesi, yani erken teşhisi tedaviyi şekillendirmesi açısından çok önemli.



Kaldı ki tümör büyüdükçe etrafında yer alan çok önemli sinirleri baskılayarak, hatta zarar vererek geri dönüşsüz ciddi kayıplara götürebiliyor.

Bunun yanı sıra ‘yüz siniri’ diye de isimlendirebileceğimiz 7. kafa siniri de etkilenmeden sorunu erken çözmek kalıcı bir yüz felcinin de önleyicisi olabiliyor.