Kulak çınlaması sebepleri? | Ara ara pek çok kişi kulak çınlaması sorunu yaşayabilir. Ancak sık sık ve geçmeyen çınlamalar endişe oluşturabilir. Peki, kulak çınlaması neden olur?

Kulak çınlaması nedir?

Tinnitus yani kulak çınlaması dünya üzerinde görülen en yaygın sağlık sorunlarından biridir. Tinnitus, kulaklarınızda sadece sizin duyabildiğiniz çınlama, vızıldama, tıklama, tıslama ve diğer sesler olarak tarif edilmektedir. Bu sorun tedavi edilmezse psikolojik sorunlara yol açabilir.

Kulak çınlaması neden olur? | Kulak çınlaması neyin belirtisi?

Kulak çınlaması farklı sebeplerle ortaya çıkabilir. Ancak genellikle yüksek sese maruz kalan kişilerde daha çok gözlenir. İşitme kaybına neden olabilecek her türlü rahatsızlık temel olarak kulak çınlamasına sebep olabileceği gibi, kulakta işitme kaybına neden olmayan sistemik rahatsızlıklar da çınlamanın nedeni olabilir. Kulak çınlamasının nedenleri şöyle:

Yüksek sese maruz kalmak

Demir eksikliği anemisi

B12 eksikliği

Şeker hastalığı

Kulak iltihapları

Tıkaçlar

Kulak zarının delinmesi

Mesleki deformasyon

Şeker

Yüksek tansiyon

Tıkaç kullanma

Beyin bölgesinde tümörler

Stres

Kulak kemiğindeki değişimler

Hormonal değişimler

Meniere hastalığı

Kalp ve damar hastalıkları

Kansızlık

Travma

Kulak çınlamışı için hangi doktora gidilir? | Kulak çınlaması tedavisi var mı?

Kulak çınlaması sorunu yaşayanlar hastanelerin hangi bölümünden randevu almaları gerektiğini merak ediyor. Kulak çınlaması sorunu yaşıyorsanız; Kulak Burun Boğaz polikliniğinden randevu almanı gerekiyor.

Hastalığın tedavisinde önce çınlamaya sebep olan kaynağın bulunması gerekiyor. Uzmanlar kulak çınlamasının kaynağının son derece zor tespit edildiğini belirtiyor. Çınlamaya sebep olan kaynak belirlendiğinde ise ilaç tedavisi uygulanabiliyor.

Sebebi bulunamayan durumlarda ise daha genel tedavi yöntemleri tercih ediliyor. Kulak çınlaması sistemik nedenlere bağlı gelişiyorsa yüksek tansiyon, çinko eksikliği, kolesterol, B12 veya demir eksikliği gibi öncelikle bu hastalıkların tedavisinin yapılması gerekiyor.