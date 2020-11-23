Kulak çınlaması neden olur? | Kulak çınlaması neyin belirtisi?
Kulak çınlaması nedenleri | Pek çok kişi zaman zaman kulak çınlaması sorunuyla karşı karşıya kalabiliyor. Kulak çınlaması sorununu sık sık yaşayanlar 'Kulak çınlaması için hangi doktora gidilir?' konusunu araştırıyor. Peki, kulak çınlaması neden oluyor? | Kulak çınlaması tehlikeli midir? | Kulak çınlaması neyin belirtisi?
Kulak çınlaması sebepleri? | Ara ara pek çok kişi kulak çınlaması sorunu yaşayabilir. Ancak sık sık ve geçmeyen çınlamalar endişe oluşturabilir. Peki, kulak çınlaması neden olur?
Kulak çınlaması nedir?
Tinnitus yani kulak çınlaması dünya üzerinde görülen en yaygın sağlık sorunlarından biridir. Tinnitus, kulaklarınızda sadece sizin duyabildiğiniz çınlama, vızıldama, tıklama, tıslama ve diğer sesler olarak tarif edilmektedir. Bu sorun tedavi edilmezse psikolojik sorunlara yol açabilir.
Kulak çınlaması neden olur? | Kulak çınlaması neyin belirtisi?
Kulak çınlaması farklı sebeplerle ortaya çıkabilir. Ancak genellikle yüksek sese maruz kalan kişilerde daha çok gözlenir. İşitme kaybına neden olabilecek her türlü rahatsızlık temel olarak kulak çınlamasına sebep olabileceği gibi, kulakta işitme kaybına neden olmayan sistemik rahatsızlıklar da çınlamanın nedeni olabilir. Kulak çınlamasının nedenleri şöyle:
- Yüksek sese maruz kalmak
- Demir eksikliği anemisi
- B12 eksikliği
- Şeker hastalığı
- Kulak iltihapları
- Tıkaçlar
- Kulak zarının delinmesi
- Mesleki deformasyon
- Şeker
- Yüksek tansiyon
- Tıkaç kullanma
- Beyin bölgesinde tümörler
- Stres
- Kulak kemiğindeki değişimler
- Hormonal değişimler
- Meniere hastalığı
- Kalp ve damar hastalıkları
- Kansızlık
- Travma
Kulak çınlamışı için hangi doktora gidilir? | Kulak çınlaması tedavisi var mı?
Kulak çınlaması sorunu yaşayanlar hastanelerin hangi bölümünden randevu almaları gerektiğini merak ediyor. Kulak çınlaması sorunu yaşıyorsanız; Kulak Burun Boğaz polikliniğinden randevu almanı gerekiyor.
Hastalığın tedavisinde önce çınlamaya sebep olan kaynağın bulunması gerekiyor. Uzmanlar kulak çınlamasının kaynağının son derece zor tespit edildiğini belirtiyor. Çınlamaya sebep olan kaynak belirlendiğinde ise ilaç tedavisi uygulanabiliyor.
Sebebi bulunamayan durumlarda ise daha genel tedavi yöntemleri tercih ediliyor. Kulak çınlaması sistemik nedenlere bağlı gelişiyorsa yüksek tansiyon, çinko eksikliği, kolesterol, B12 veya demir eksikliği gibi öncelikle bu hastalıkların tedavisinin yapılması gerekiyor.