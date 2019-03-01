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Kulak ağrısı nasıl geçer?

Kulak ağrısı her yaşta görülebilen oldukça sıkıntılı ve can yakıcı bir durumdur. Kulak ağrısının nedeni orta kulak ve dış kulak enfeksiyonu, alerjik reaksiyonlar, basınç seviyesinde meydana gelen değişiklik, kulağa sokulan yabancı cisimler olabilir. Peki kulak ağrısı nasıl geçer?

01 Mart 2019 Cuma 20:34
Kulak ağrısı nasıl geçer?

Kulak ağrısı her yaşta görülebilen oldukça sıkıntılı ve can yakıcı bir durumdur. Kulak ağrısının nedeni orta kulak ve dış kulak enfeksiyonu, alerjik reaksiyonlar, basınç seviyesinde meydana gelen değişiklik, kulağa sokulan yabancı cisimler olabilir. Peki kulak ağrısı nasıl geçer?

Kulak ağrısı nasıl geçer?

Kulak ağrısı, aniden oluşan; zonklama, yanma, basınç şeklinde hissedilen, keskin bir ağrı çeşididir. Oldukça basit sebeplere bağlı olabildiği gibi, ciddi sebepleri de barındırabilmektedir. Kulağın ortasında konumlanan östaki borusunun tıkanmasına bağlı olarak meydana gelen kulak ağrısı, her yaştan insanı etkileyen ve özellikle çocuklarda sıkça rastlanan bir rahatsızlıktır. Kulak ağrısı kulağın kendisinden de kaynaklandığı öngörülüyor. Baş, boyun gibi bölgelerde yaşanan herhangi bir problemden de kaynaklanabilir. Kulak ağrısının yanı sıra, tıkanıklık ve az işitme gibi belirtiler de sıkça görülenler arasında.

Parasetamol içeren ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar içilebilir. Veya sıcak uygulama yapabiliriz. Ya saç kurutma makinesi yardımıyla orta fan derecesinde kulak ısıtılır, bu ara yol da kulak ağrınızın azalmasına yardımcı olacaktır.

Gene ılıtarak zeytinyağı gibi soğan suyu gibi bitkisel çözümlerle kulak ağrınızı hafifletebilirsiniz. Zeytinyağı ve soğan suyunu varsa damlalık yoksa kulak çubuğu ile ağrıyan kulağınıza damlatarak kulak ağrınızı azaltabilirsiniz. Tüm bu doğal çözümler dışında vakit bulduğunuz ilk an muhakkak uzman bir doktora müracaat etmelisiniz.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 20:34
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