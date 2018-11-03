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Kulağınızı temizlemek istiyorsanız...

Kulak temizleme çubuklarını kulağınıza sokmayın, aksi takdirde kulağınızdan beyninize giden işitme yoluna zarar verirsiniz.

03 Kasım 2018 Cumartesi 17:00
Kulağınızı temizlemek istiyorsanız...

Ayrıca siz temizlediğinizi sanıyorsunuz ve oradaki koruyucu yağlı tabakayı açıyorsunuz. Kulak kendini korumak için daha fazla salgı salıyor ve bu defa fazla salgı birikintisi oluyor.

Siz, kulak yolundaki birikintiyi derine doğru itiyorsunuz. Böylece kulak yolundaki tıkanmalara kendiniz sebep oluyorsunuz. Kulağınızı temizlemek isterken salgıyı bir araya toplar derine itersiniz ve işitme kaybına neden olursunuz. Bu salgıyı çubuklarla temizlemek yerine kulak kepçesine geldiğinde peçeteyle almanız doğrudur. Pamuklu çubukla kulaklarınızı hep yanlış temizlediniz!

İşte doğru temizlemenin yolu

Tazelik ve temizlik hissini ne kadar sevsek de, iradeniz varsa kulak çubuğu alışkanlığınızdan vazgeçmeniz gerekiyor.

Pamuğun ucunda tatmin edici sarılığı görseniz de, pisliğin çoğunu kulak kanalının derinlerine, üretildiği ve kalması gereken yerin daha da derinine itiyorsunuz.

Kulak pisliğinin ayrıca antimantar ve antibiyotik özellikleri vardır. Çok fazla temizleme dış kulakta egzama gibi kulak ve cilt komplikasyonlarına yol açabilir. Ayrıca kulak zarını çubukla delen hastalar da oldukça fazla.

Eğer gerçekten kulak çubuğu kullanmadan duramıyorsanız, bu alışkanlığınızı ayda üçe düşürün. Sadece duştan sonra kulağınızı temizleyin, çünkü ısı sayesinde pislik eriyor.

Tırnağınızı çubukla pamuğun birleştiği yere getirin, bu sizin çubuğu gereğinden çok sokmanızı engeller. Nazikçe kulağınızın içini silin ve kulağınızda başka pislik kaldı mı diye takıntı yapmamaya çalışın.

Aslında doktorlar kulak çubuklarının tamamen bırakılmasını, yerine yağ ve hidrojen peroksid kullanılmasını öneriyor. Haftada bir gün yatmadan önce, bir göz damlalığını zeytin yağı veya bebek yağıyla doldurun.

İki kulağa da üçer damla damlatın ve dışından kulağınızın kıkırdağına masaj yapın.

Daha sonra yastığınıza yağ damlamasın diye kulaklarınızı pamukla tıkayın. Ertesi gün duşa girdiğinizde elinize hidrojen peroksid alın ve kulağınıza sürün. Hidrojen peroksid köpürecek ve yumuşamış kulak pisliğini de beraberinde götürecektir.

Haber Tarihi: 03 Kasım 2018 Cumartesi 17:00
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