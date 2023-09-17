Kulağınıza küpe olsun! ‘Kendine, kendin ile baş başa kalma fırsatı ver’

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Uzman Klinik Psikolog İhsan Öztekin, günlük hayatın koşturmacası ve stresi içerisinde insanın, kendisi ile baş başa kalma isteğinin arttığını ve hatta bunun bir ihtiyaç haline geldiğini söyledi. Günümüz şartlarının, mutlu ve huzurlu bir yaşamdan çok başarı odaklı bir yaşamı zorladığını da dile getiren Öztekin, şöyle devam etti: “Daha iyi bir eğitim, daha iyi bir iş, daha iyi bir kariyer. Hep daha fazlası, hep daha yukarıya. Hiç bitmeyen hedefler, sorumluluklar, hayaller. Zaman ile yarışmak, rekabet ortamında diğer insanlar ile devamlı bir yarış halinde olmak. Bu bitmek bilmeyen koşturmaca insanı yıpratır, yorar. Bedensel ve psikolojik olarak tüketir. Burada yapılması gereken, bu tükenme sürecine girmeden, kendini bu çok hızlı dönen yaşam çarkının döngüsünden kurtararak, ‘kendine, kendin ile baş başa kalma fırsatı’ vererek dışsal yolculuktan içsel yolculuğa geçiş sağlamaktır.”

Tek başına yaşam sürmek iyi gelebiliyor

Uzman Klinik Psikolog İhsan Öztekin, toplumdan izole bir şekilde tek başına bir yaşam sürmek olarak tanımlanan ‘inziva’ya dikkat çekerek, inzivanın aynı zamanda manevi ve spiritüel amaç da taşıyabileceğine vurgu yaptı.

Öztekin, Budizm’de, tek tanrılı dinlerde, tasavvufi ekollerde inzivaya çekilmeye sıkça rastlandığını ifade ederek, şunları söyledi: “Tabii dini temelde inzivanın amacı dünyadan ve insanlardan uzaklaşarak ruh ile beden, madde ile mana, dünya ile ahiret arasındaki dengeyi sağlayıp, yaratıcıya daha yakın olmak, ilişkiyi daha derinleştirmek amaçlıdır. Belli zaman diliminde ve belli kurallar içerisinde gerçekleştirilir ve sonlandırılır. Amaç, ömrünün sonuna kadar dünyadan ve insanlardan uzak bir yaşam değildir. Bu durum dini açıdan da istenilen bir durum değildir. Değerli olan, halkın içerisinde yaşarken iyi kul olmayı becerebilmektir.”

Bedensel ve psikolojik sağlığı koruyabilmek için inziva

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İnzivanın bugünkü yaşamda dini ritüellerden farklı olarak uygulanma amaçlarına değinen Öztekin, “İnsanlar belirli bir süre yaşamın yıpratıcı, yorucu, günlük ve yoğun çalışmalarından uzaklaşarak, bedensel ve psikolojik sağlıklarını koruyabilmek, enerjilerini tekrar toparlayıp yaşamlarını güçlü bir şekilde devam ettirmeye çalışıyor.” dedi.

Bu amaçla gruplara yönelik birçok organizasyon da düzenlendiğini belirten Öztekin, kişiye özel nefes analizi, doğru ve doğal nefes teknikleri gibi nefes terapileri, uzmanlar eşliğinde resim, müzik, dans, heykel, tiyatro ve el sanatları gibi sanat terapileri , yetişkinlere yönelik, içsel yolculuk, zihin-beden bütünlüğünü ele alan oyun terapileri, şimdiki zaman farkındalığı ve anda kalabilmek için yapılan mindfulness uygulamaları, yoga inzivaları, meditasyon, şamanik inzivalar, reiki, bioenerji, theta healing, tai chi gibi enerji çalışmaları, detoks kampları ve doğa yürüyüşlerini örnek olarak gösterdi.

Toplum ile aramızdaki bağlantıyı daha sağlıklı bir şekilde kurmamız önemli

Uzman Klinik Psikolog İhsan Öztekin, bugünkü yaşamın en önemli ve etkili faktörü olan uyaran ve uyarıcıların, bireylere ne yapması gerektiğini devamlı hatırlatıp dayattığını anlatarak, sözlerini şöyle tamamladı: “Bombardımana tutulan bilinçaltımız açık ve örtülü mesajlar ile dolup taşar. Bu durum, kendimizden geriye kalanı görmemizi zorlaştırır. İşte tam bu noktada inziva gerekli ve yararlıdır. Bir adım geriye çekilerek toplum ile aramıza mesafe koymak, açık bir zihin ile toplumun gürültüsünden uzaklaşarak derinlerde gömülü kalan ve gün yüzüne çıkamayan benliğimizi canlandırır. Aynı zamanda toplum ile aramızdaki bağlantıyı daha sağlıklı bir şekilde kurmamıza olanak sağlar. İnzivaya çekilmenin zaman ve mekan bağlamında kriterleri bireyden bireye farlılık gösterir. Kişilik yapısına ve yaşam şartlarına göre gereksinimler, olanaklar ve kapasiteler değişebiliyor. Bireyi bir çok yönden geliştirip, pratik anlamda iyi gelecek olan inzivayı fazla uzun tutmamanızı öneririz.”