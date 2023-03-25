Kulağınıza 2 damla dökün ve işitme kaybına elveda diyin! Tıkanıklık açılıyor: Basit yöntem büyük dikkat çekti

Yıllar geçtikçe, özellikle de sağlıklı bir yaşamın gereklerini yerine getirmiyorsak, duyularımız gittikçe azalır. Genel olarak, yaşlandıkça işitme kaybı sorunlarınız olabilir, ancak bu durum yaş, cinsiyet, ırk veya sosyal statüyü gibi unsurlara göre farklılık gösterir.

İşitme Kaybına Ne Sebep Olur?

İşitme kaybını önlemenin veya düzeltmenin en iyi yollarını gözden geçirmek için, önce işitme kaybının ne olduğu hakkında temel bir anlayışa ihtiyacımız vardır . İşitme kaybı iki kategoriye ayrılır – iletken ve sensörinöral .

İletken işitme kaybı genellikle kolayca belirlenen bir sorundur; kısa ve güvenli bir cerrahi, müdahale ile tamamen iyileşme sağlanabilir.



Ancak, sensorinöral işitme kaybı tamamen farklı sağlık sorunur. Bu tür işitme kaybı, iç kulakta – daha spesifik olarak iç kulağın kirpikleri ile ilgili bir sorun olduğunda ortaya çıkar. Kirpikler, gelen sesi alan mikroskobik saç hücreleridir, daha sonra beyne gönderilecek elektrik hissine dönüştürür.

Bu hücrelerin bir kısmı öldüğünde veya hasar gördüğünde, kişi sensörinöral işitme kaybını fark etmeye başlayacaktır.

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İşitme Kaybını Önlemek İçin

Halen işitme zorluğu çeken bir kişiyseniz, probleminizi çözmenizde size yardımcı olacak harika bir doğal formül önereceğiz.

Malzemeler;

3 diş sarımsak

Zeytinyağı

Damlalık

Pamuk veya gazlı bez

Hazırlanışı;

Sarımsağı soyduktan sonra iyice yıkayın, sonra havanda iyice ezin ve üzerine az miktarda zeytinyağı dökün. İyice karıştırdıktan sonra karışım posasını bir kenara ayırarak içerisindeki sıvıyı damlalığın içerisine alın ve daha iyi bir etki elde etmek için bütün gün sıvıyı bekletin.

Kullanımı;

Her bir kulağa 2 ile 3 damla kadar uygulayın, kulaklarınızı pamuklu veya gazlı bezle örtün. Hayret edilecek derecede işitme becerinizi aşamalı olarak geri kazandığınızı fark edeceksiniz

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Ekinezya

“Coneflowers” ​​olarak da bilinen ekinezya, Kuzey Amerika’da yaygın olarak bulunan bir çiçektir. Ekinezya’nın bir antibiyotik kadar etkili olduğunu tespit eden birkaç çalışma vardır – daha önce soğuk algınlığı ve diğer bazı enfeksiyonlara karşı test edilmiştir .

Bu açıklamadan da anlaşılacağı gibi, ekinezya güzel bir takviyedir, ancak işitme kaybınızı kendi başına çözmez . Makalede yaygın bir tema olacağı için bu düşünceyi aklınızda bulundurun – işitme kaybı için doğal ilaçlar, tüm tedavileri değil takviyelerdir. Mutlaka doktorunuza başvurunuz, buradaki bilgiler bilgilendirme amaçlıdır.

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