  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Kulağı delik Abdulkadir Selvi tüm Türkiye’ye duyurdu! İmamoğlu, İBB başkanlığını o isme bırakacak
Medya

Kulağı delik Abdulkadir Selvi tüm Türkiye’ye duyurdu! İmamoğlu, İBB başkanlığını o isme bırakacak

Yeniakit Publisher
2024-08-07 11:20:00 -
Kulağı delik Abdulkadir Selvi tüm Türkiye’ye duyurdu! İmamoğlu, İBB başkanlığını o isme bırakacak

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 2028'de cumhurbaşkanı adayı olmak istediğini savunarak, "Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı olmak için yanıp tutuşuyor. Ama bir de Mansur Yavaş faktörü var" diye yazdı.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 2028'de cumhurbaşkanı adayı olmak istediğini savunarak, "Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı olmak için yanıp tutuşuyor. Ama bir de Mansur Yavaş faktörü var" diye yazdı.

Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olması durumunda yerini Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'a bırakacağını kaydeden Selvi, "İmamoğlu’nun veliahtı olarak Sinem Dedetaş gösteriliyor" ifadelerini kullandı.

 

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

 

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23