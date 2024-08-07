Kulağı delik Abdulkadir Selvi tüm Türkiye’ye duyurdu! İmamoğlu, İBB başkanlığını o isme bırakacak
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 2028'de cumhurbaşkanı adayı olmak istediğini savunarak, "Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı olmak için yanıp tutuşuyor. Ama bir de Mansur Yavaş faktörü var" diye yazdı.
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 2028'de cumhurbaşkanı adayı olmak istediğini savunarak, "Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı olmak için yanıp tutuşuyor. Ama bir de Mansur Yavaş faktörü var" diye yazdı.
Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olması durumunda yerini Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'a bırakacağını kaydeden Selvi, "İmamoğlu’nun veliahtı olarak Sinem Dedetaş gösteriliyor" ifadelerini kullandı.
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